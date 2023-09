È sin dalle prime ore dell’alba di oggi, martedì 5 settembre, che più di 400 uomini di diversi reparti della polizia, dei carabinieri e della guardia di finanza sono impiegati in un maxi blitz al Parco Verde di Caivano.

Parco Verde di Caivano: in corso un maxi blitz dei carabinieri

Nella mattinata di oggi è andato in scena un maxi blitz nel quartiere ‘Parco Verde’ di Caivano e nelle località limitrofe, nella provincia di Napoli. Un’operazione che si definisce ‘ad alto impatto‘ e che si traduce in immediate perquisizioni e corposi sequestri. Il blitz viene svolto in contemporanea da oltre 400 operatori delle diverse forze dell’ordine coordinate: polizia, carabinieri e guardia di finanza. In particolare, sono stati impiegati uomini del reparto della scientifica della polizia e i cinofili antidroga. Contestualmente, al via anche il controllo dall’alto di un elicottero del Reparto Volo.

Che cosa è stato trovato

Per il momento, gli agenti dei carabinieri hanno sequestrato una molotov e 150 proiettili (alcuni da guerra). A questi vanno aggiunti circa 44 mila euro in contanti e 2 armi sceniche rinvenute in un appartamento vuoto adibito a piazza di spaccio. Nello stesso spazio è stato trovato anche del materiale per il confezionamento della droga.