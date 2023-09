La vita del giovane L.F si è spezzata troppo in fretta. Il ragazzo, residente a Crecchio, in provincia di Chieti, è stato protagonista di un terribile incidente autonomo avvenuto ieri pomeriggio. Il giovane era alla guida della sua moto quando, avendone perso il controllo, è finito fuori strada: per lui non c’è stato nulla da fare.

Francavilla al Mare, grave incidente autonomo in moto: morto 24enne

Secondo una prima ricostruzione, sembra che il 24enne fosse al rientro, ieri pomeriggio, da una giornata passata sul litorale di Francavilla al Mare, nella provincia di Chieti dove abitava. Il ragazzo stava rincasando con la sua motocicletta quando, ad un tratto, è finito fuori strada ed è caduto per terra, sbattendo violentemente al suolo. Nel sinistro non sono coinvolti altri veicoli, si tratterebbe di un incidente autonomo.

L’intervento dei soccorsi e il decesso del ragazzo

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che si sono occupati del recupero del mezzo a due ruote e i medici del 118, arrivati a bordo di un’ambulanza per provare a rianimare il giovane. All’arrivo dei sanitari, però, non c’era già più nulla da fare: L.F è morto sul colpo. I carabinieri hanno chiuso momentaneamente il tratto stradale per procedere con lo studio del caso.