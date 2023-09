Drammatico Episodio ad Amantea in provincia di Cosenza: Pedone colpito da un treno durante la visione dei fuochi d'artificio

Incidente a Cosenza: l’incidente durante la Festa Patronale

Un drammatico incidente si è verificato nella stazione ferroviaria Campora San Giovanni-Serra Ajello durante la Festa Patronale ad Amantea, Cosenza. Un giovane di 27 anni è stato travolto e ucciso da un treno in transito mentre assisteva a uno spettacolo pirotecnico. Le autorità stanno conducendo indagini per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Incidente a Cosenza: le dinamiche della tragedia

Secondo le prime informazioni, il giovane stava osservando i fuochi d’artificio insieme a degli amici nella dismessa stazione di Campora San Giovanni, situata nelle vicinanze della spiaggia dove si svolgeva lo spettacolo. Il giovane si era seduto sulla banchina e non si era accorto dell’arrivo del treno proveniente da Reggio Calabria, che si stava dirigendo verso la stazione di Amantea, qualche chilometro più a nord. Il treno ha colpito il giovane in modo fatale, e nonostante l’intervento tempestivo dei soccorsi, non è stato possibile salvarlo. La polizia ferroviaria di Lamezia Terme sta conducendo ulteriori accertamenti sull’incidente.