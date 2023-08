Incidente ferroviario a Brandizzo: cinque le vittime

Nella stazione ferroviaria di Brandizzo, nel torinese, un convoglio vuoto ha travolto e ucciso cinque operai, che stavano lavorando sui binari. Le vittime stavano eseguendo dei lavori di sostituzione di alcune rotaie, su un tratto di pochi metri, quando il treno, che viaggiava a circa 150 chilometri orari, le ha investite. Gli operai coinvolti nell’incidente ferroviario sono state identificate in breve tempo: Kevin Laganà (22 anni) Michael Zanera (34 anni), Giuseppe Sorvillo (43 anni), Giuseppe Aversa (49 anni) e Saverio Giuseppe Lombardo (52 anni). Sono stati, invece, portati presso l’ospedale di Chivasso i due operai sopravvissuti e i due macchinisti in stato di shock.

Il racconto di un sopravvissuto

L’incidente ferroviario a Brandizzo ha scosso la cittadina torinese e non solo. I due operai che sono sopravvissuti alla tragedia, sono stati immediatamente soccorsi e trasportati in ospedale. Nonostante fossero psicologicamente molto provati, hanno cercato di ripercorrere quello che era successo poco prima sul binario 1. Uno di loro si è detto vivo per miracolo. Ha, infatti, perso l’equilibrio a causa del forte spostamento d’aria dovuto al passaggio del convoglio. L’altro, invece, stava lavorando poco distante. I medici del pronto soccorso di Chivasso, che hanno preso in cura i quattro sopravvissuti, hanno dichiarato che, sebbene versino ancora in uno stato di shock, fisicamente possano essere dimessi, così da potersi riprendere in un ambiente più familiare.

Incidente di Brandizzo: si indaga sulle cause

La Procura di Ivrea ha immediatamente aperto un fascicolo sul tragico incidente ferroviario avvenuto a Brandizzo. Non è ancora chiaro, infatti, il perché il locomotore non abbia rallentato. Potrebbe esserci stato un errore di comunicazione fra il macchinista e RFI, oppure essere stato un errore umano di chi si trovava a bordo del treno. Al vaglio degli inquirenti ci sono diverse piste. Si ipotizzano, tuttavia, i reati di disastro ferroviario colposo e omicidio colposo plurimo. Tutto, però, è ancora a carico di ignoti. La stessa RFI ha avviato delle indagini interne. Grande sgomento anche dal mondo politico e da parte dei sindacati. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, ha espresso la sua vicinanza alle famiglie delle vittime. Il Segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, invece, ha annunciato per venerdì 1 agosto uno sciopero di 4 ore dei dipendenti della società Rete Ferroviarie Italiane.