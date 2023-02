A Napoli calci e pugni agli agenti di polizia: caccia al complice di un fermato dopo che in due scappano ad un controllo e dopo un furto con un 33enne georgiano che viene raggiunto ed arrestato.

Una nota della Polizia spiega che “gli agenti del Reparto Prevenzione Crimine Campania, durante il servizio di controllo del territorio, hanno controllato in corso Arnaldo Lucci un’auto con a bordo due uomini”.

Calci e pugni agli agenti di polizia

A quel punto i due, durante le fasi di identificazione, hanno “aggredito i poliziotti con calci e pugni per poi darsi alla fuga in direzioni diverse; gli operatori, grazie al supporto di una volante dell’Ufficio Prevenzione Generale, hanno raggiunto e bloccato uno dei fuggitivi in via Nicola Capasso”.

E il secondo fermato? Quello, sempre secondo la nota del 113, “è riuscito a dileguarsi”.

In auto avevano una cassaforte ed un coltello

Gli agenti hanno anche rinvenuto nell’autovettura “un coltello lungo 18 centimetri, una confezione di guanti in lattice e una cassaforte”. Dopo accertamenti mirati si era scoperto che la stessa “era stata asportata la notte precedente da un’abitazione di via Orazio”. Il fermato è un 33enne georgiano con precedenti di polizia e irregolare sul territorio nazionale: l’uomo e stato arrestato furto, lesioni personali, violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale nonché denunciato “per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato”.