Calcio: Ilary-Totti, giudice ‘Rolex siano a disposizione di entrambi’**

Roma, 1 giu. (Adnkronos) – Il tribunale civile di Roma ha stabilito che i 4 Rolex motivo di diatriba fra Ilary Blasi e Francesco Totti dovranno rimanere a disposizione di entrambi. Il giudice ha quindi accolto una delle richieste della presentatrice, assistita dall’avvocato Alessandro Simeone, esprimendosi nella causa ‘possessoria’. Una decisione che riguarda il possesso e non la proprietà degli orologi, di cui il calciatore chiedeva la restituzione. Ora le parti dovranno trovare il modo per garantire che entrambi possano usare i Rolex, che in questo momento ha Ilary. Chiusa questa fase della vicenda, adesso ciascuna delle parti potrà impugnare il provvedimento e chiedere la prosecuzione del giudizio.