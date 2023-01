Calcio: Milan, Pioli adesso rischia, bookie puntano sull'addio al tecnico dello Scudetto

Roma, 31 gen.

– (Adnkronos) – Prima la sconfitta in Supercoppa contro l'Inter, poi le goleade subite contro Lazio e Sassuolo, hanno costretto Stefano Pioli, tecnico del Milan, a dire addio al sogno scudetto, sperando di conservare almeno quella qualificazione Champions che rappresenta, ad oggi, il massimo delle ambizioni rossonere. Senza una chiara inversione di rotta, un posto tra le prime quattro potrebbe portare la società – che pure ha ribadito la fiducia al tecnico – a valutare l'esonero, ipotesi che secondo i betting analyst di Sisal, riporta Agipornews, vale 6 volte la posta.

Il 2023 dei rossoneri è stato, fino a questo momento, da dimenticare: come testimoniano i 15 punti di ritardo dal Napoli capolista, la vetta è un miraggio con le speranze di scudetto che, secondo 888sport, pagano 21 volte la posta. L'obiettivo minimo rimane quindi la Champions, missione non scontata ma alla portata dei rossoneri, proposti a 1,65, stessa quota di Atalanta, Lazio e Roma, le rivali da lasciar dietro per non rendere la stagione fallimentare.