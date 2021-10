Calcio: Pioli, 'non molliamo la Champions, daremo il massimo in tutte le competizioni'

Milano, 22 ott. – (Adnkronos) – Lasciare da parte la Champions e concentrarsi sul campionato? "Non è assolutamente il nostro modo di pensare e la nostra mentalità. Credo che sia sempre meglio intraprendere un viaggio anche impossibile piuttosto che non partire proprio. Daremo il massimo in tutte le partite e in tutte le competizioni".

Lo dice l'allenatore del Milan Stefano Pioli in conferenza stampa alla vigilia del match in trasferta a Bologna. I rossoneri sono reduci dal ko di Porto, il terzo in altrettante partite di Champions League. "In Champions abbiamo sviluppato una partita mediocre sulla gestione della palla e sulla compattezza in fase difensiva -sottolinea Pioli-. Rivedere le partita e lavorare sul campo ci hanno aiutato a capire le situazioni che non hanno funzionato e che dobbiamo mettere a posto per domani sera.

Affronteremo un avversario che ci metterà in difficoltà, ma sono convinto che avremo recuperato le energie necessarie per fare bene".