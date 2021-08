Calcio: Roma batte 3-1 il Belenenses in amichevole, in gol Dzeko, Zaniolo e Mayoral

Roma, 4 ago. – (Adnkronos) – Dopo i due pareggi contro Porto e Siviglia, la Roma trova la vittoria nella terza e ultima amichevole in terra portoghese. I giallorossi battono 3-1 il Belenenses, in una partita però non senza difficoltà. Comincia in salita l'amichevole per la Roma, che dopo 15 minuti si ritrova sotto di un gol a causa di un pasticcio difensivo: il retropassaggio di El Shaarawy per Rui Patricio non è preciso, il portiere portoghese non riesce a controllarlo e viene beffato da Ndour, che gli ruba il pallone e realizza il gol dell'1-0.

Immediate le scuse da parte del numero uno giallorosso nei confronti del resto della squadra per l'evidente errore. La reazione non si fa attendere e dopo 5 minuti arriva la rete del pareggio: bella azione della Roma, con Pellegrini che lancia Karsdorp sulla destra, l'esterno olandese mette un cross basso sul quale si avventa Dzeko, che scarica il pallone sotto la traversa e mette a segno l'1-1.

La Roma prende in mano la partita, crea diverse palle gol per passare in vantaggio, ma deve aspettare la ripresa per farlo: al minuto 56 clamoroso errore di Andrè Lopes, che effettua un retropassaggio e di fatto consegna il pallone a Zaniolo solo davanti al portiere.

L'esterno offensivo della Roma dribbla Luis Felipe e a porta vuota realizza il 2-1. Partita ruvida nella ripresa, anche con qualche scontro fisico un po' sopra le righe, che viene chiusa nei minuti finali da Borja Mayoral: la Roma approfitta ancora di un errore difensivo dei portoghesi, con Zalewski che ruba palla al limite dell'area avversaria e serve Mkhitaryan, che regala un pallone solo da spingere in rete all'ex attaccante del Real Madrid.

Finisce 3-1 per la Roma, che lascia dunque il Portogallo con buone impressioni e sarà nuovamente in campo sabato, a Siviglia, contro il Betis.