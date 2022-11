Calderone: “Riduzione del cuneo fiscale in tempi brevi”

La ministra del Lavoro e delle Politiche sociali, Marina Calderone, ha parlato della riduzione del cuneo fiscale: "Sarà in tempi brevi"

Marina Elvira Calderone, la ministra del Lavoro e delle Politiche sociali del Governo italiano, orna a parlare del cuneo fiscale e delle prossime riforme sulle pensioni. La Presidente del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro assicura: “Per il cuneo fiscale ci muovderemo in tempi brevi.”

La Presidente del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro è intervenuta nuovamente per sottolineare quale sia l’idea del Governo in merito al cuneo fiscale. Secondo la Calderone in tempi brevi si riuscirà a ridurre il cuneo fiscale e ad aumentare il potere d’acquisto degli stipendi e soprattutto delle pensioni.

Il caro bollette e l’intervento del Governo italiano: approvato il primo provvedimento

Marina Calderone, poi, ha parlato del problema del caro bollette, dovuto alla nota crisi energetica che ha colpito tutta Europa negli ultimi mesi: “Come Governo abbiamo il dovere di sostenere chi produce“ – e subito dopo aggiunge – “Abbiamo approvato un primo provvedimento da 9,5 miliardi di euro per fronteggiare gli aumenti energetici e poi 22-23 miliardi per il 2023.”