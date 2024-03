Calderone: sicurezza lavoro è priorità, serve cultura su tutela salute

Roma, 21 mar. (askanews) – “C’è l’urgenza di implementare la cultura della sicurezza in tutti gli ambiti della vita lavorativa”.

Lo ha detto la ministra del Lavoro, Marina Calderone, nell’informativa alla Camera su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare riguardo alla tragedia verificatesi a Firenze, con cinque operai morti nel crollo di un cantiere.

“I fatti accaduti di recente a Firenze e le tragedie che ci troviamo ad affrontare troppo spesso, e quasi quotidianamente – ha detto – ci costringono a confrontarci con una realtà che necessita non solo di interventi ben definiti, ma anche e soprattutto di una nuova cultura e consapevolezza della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori”. Calderone ha sottolineato che il tema della salute e sicurezza sul lavoro “rappresenta per il Governo una priorità fin dal nostro insediamento”. “Siamo intervenuti per arginare il fenomeno delle morti bianche e dei gravi infortuni sul lavoro, pensando non solo ai lavoratori di oggi, ma anche a quelli di domani. Abbiamo posto in essere interventi trasversali che guardano al mondo del lavoro, delle imprese e della scuola con linee di azione chiare: prevenzione, formazione e sensibilizzazione all’osservanza delle regole con la specifica previsione di strumenti efficaci – ha aggiunto – azioni urgenti e doverose volte a dare un segnale forte non solo per i datori di lavoro, ma anche per gli stessi lavoratori”.