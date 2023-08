Caldo di agosto: cosa aspettarsi e come rimediare

Con il mese di luglio, ormai terminato, è arrivato agosto, il periodo che sancisce le vacanze e le ferie per molti italiani curiosi di sapere come sarà il meteo che li attende. Nei paragrafi a seguire proviamo a verificare il caldo di agosto, come prepararsi e i rimedi adatti per un po’ di refrigerio.

Caldo di agosto

In base a quanto affermano i meteorologi, sembra che agosto si caratterizzi per alcune perturbazioni che porteranno ad acquazzoni e fenomeni temporaleschi in alcune regioni. Il centro nord sarà contraddistinto da brutto tempo con vento, grandine e molti temporali. In alcune regioni, invece, il caldo di agosto si farà sentire.

Si prevede, infatti, un ritorno all’anticiclone africano, anche se le temperature dovrebbero essere nella norma, senza più l’afa e l’umidità tipiche del mese di luglio. L’ondata di calore dovrebbe essere molto meno intensa e si tratta di un fenomeno che dovrebbe continuare fino al 15 agosto quando molti, in spiaggia, festeggeranno Ferragosto.

Fino al 10 agosto, sono attese molte piogge e temporali soprattutto nelle regioni del Piemonte, della Liguria, delle Alpi venete, Abruzzo e Molise, ecc. Il caldo di agosto si farà sentire soprattutto al sud, in regioni quali la Sardegna e la Sicilia dove, sempre secondo gli esperti, le temperature potrebbero salire anche oltre i 35°.

Man mano che si avvicina la metà del mese, quindi Ferragosto, si preannuncia un caldo nella media, moderato, ma non con temperature eccessive.

Caldo di agosto: come prepararsi

Se ad agosto il caldo potrebbe farsi sentire in misura minore rispetto a luglio, bisogna comunque continuare a seguire le solite raccomandazioni e strategie che possano aiutare a tollerarlo maggiormente. L’aumento della temperatura interna porta a un maggiore rischio di disidratazione, quindi risulta fondamentale idratarsi nel modo giusto bevendo almeno due litri di acqua al giorno.

Si consiglia poi di prestare attenzione all’abbigliamento optando per capi che siano leggeri, traspiranti, comodi e anche freschi. A tal proposito, un abbigliamento in tessuti come il lino o il cotone è assolutamente consigliato e raccomandato proprio per la freschezza che comporta. Indossare capi in questo materiale aiuta a sopportare le alte temperature.

quando vi sono temperature di caldo estremo. Coloro che vivono in ambienti surriscaldati o con poche zone ombreggiate, oltre ovviamente a bambini e anziani, sono le categorie sulle quali è bene prestare la massima attenzione in quanto rischiano, molto più di altri, di andare incontro a disagi e problemi seri come il classico colpo di calore.

In caso di temperature eccessive, diventa importante rinfrescare l’ambiente domestico schermando le finestre e le tapparelle nelle ore più calde del giorno per poi aprirle verso quando il sole comincia pian piano a calare. Bisogna poi mantenere la temperatura del condizionatore tra i 24 e i 26° circa in modo da non esagerare in quanto potrebbe fare male.

Caldo di agosto: miglior condizionatore

In base in base al parere dei meteorologi, il caldo di agosto potrebbe non essere così forte come quello del mese di luglio. Nonostante le temperature siano in diminuzione, bisogna comunque prepararsi in modo da riuscire a sopportarlo nel modo migliore possibile. Per poterlo fare, si ha bisogno di un dispositivo quale Artic Cube, un condizionatore portatile che permette di essere al fresco in qualunque stanza e ovunque. Un piccolo condizionatore che si contraddistingue per un design compatto e portatile in grado di rinfrescare rapidamente ogni ambiente sfruttando la tecnologia di raffreddamento ad acqua. Secondo gli esperti, questo metodo è infatti il migliore per dare un po’ di refrigerio alle stanze. Un condizionatore portatile che è possibile portare ovunque anche in vacanza o in viaggio. Dotato di un serbatoio nel quale inserire l’acqua da regolare poi in base alle tre velocità che ha a disposizione.

Funziona in modo semplice dal momento che l’aria è spinta contro un filtro bagnato. A quel punto poi l’acqua evapora fornendo così una zona rinfrescante e refrigerante. In pochissimi minuti permette di raffreddare qualsiasi ambiente evitando l’uso di gas refrigeranti chimici.

Per chi volesse saperne di più, è possibile cliccare qui o sulla seguente immagine

Artic Cube si contraddistingue per essere un prodotto assolutamente sicuro ed ecologico che non solo ha la capacità di raffreddare gli ambienti, ma anche quella di purificare umidificare l’aria che sarà sempre pulita e libera da particelle di polvere. Ha dei filtri che hanno una durata di circa 8 ore prima di essere sostituiti con un’altra acqua.

Considerato la migliore soluzione, non solo a livello qualità prezzo, ma anche per l’efficacia che contraddistingue questo tipo di prodotto. È silenzioso e ed è possibile tenerlo acceso anche durante la notte permettendo così di passare non ti insonni a causa dell’eccessiva calura. La sua formula esclusiva e originale permette di acquistarlo senza intanto collegandosi al sito ufficiale del prodotto attivando così l’offerta di una confezione di Artic Cube al costo di €59 con il pagamento effettuabile tramite PayPal, la carta di credito il contrassegno, sia in contanti direttamente il corriere non appena Aggiungete la consegna del prodotto.

