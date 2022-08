Caldo di agosto: come combatterlo con il miglior condizionatore portatile

Il caldo di agosto si combatte meglio con alcuni semplici accorgimenti. Scopriamo quali sono.

Sebbene il caldo di agosto sembri non volerci concedere alcuna tregua, dalla nostra, abbiamo validi accorgimenti da adottare, per combatterlo e per poter vivere, nonostante tutto, un’estate di relax e divertimento.

Caldo di agosto

Il caldo di agosto sembra non voler concedere alcuna tregua e, allora, individuare dei modi che ci aiutino a restare sereni e rilassati, nonostante tutto, è importante per la nostra salute, ma anche per la salute delle persone che vivono con noi ed, eventualmente, per la salute degli animali domestici che vivono con noi.

Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come combattere il caldo, attraverso i giusti accorgimenti e il miglior condizionatore portatile, attualmente in commercio.

Caldo di agosto: consigli

Combattere il caldo di agosto è difficile, ma non impossibile! La prima regola da seguire, sicuramente, è a tavola! Mangiare frutta e verdura aiuta a restare leggeri, perdere peso e liquidi, purificarsi e disintossicarsi, combattere la ritenzione idrica, recuperare le energie che perdiamo e a restare idratati.

Indossare abiti in fibre naturali, larghi e di colore chiaro è, allo stesso modo, importante. La regola vale durante il giorno e, a maggior ragione, durante la notte.

Evitare di uscire nelle ore più calde della giornata e, se si è costretti, cercare dei luoghi in cui ripararsi e trovare un po’ di refrigerio.

Bere almeno due litri di acqua al giorno per restare idratati.

Caldo di agosto: miglior condizionatore portatile

Il condizionatore è la soluzione migliore sulla quale contare quando si è alle prese con il caldo di agosto, ma non solo.

Il dispositivo, infatti, resta la soluzione ottimale in ogni contesto in cui si rivelino temperature eccessive, in modo tale da combattere il caldo e, allo stesso tempo, tenerlo sotto controllo, affinché limitare i danni collaterali che questo può comportare.

Artic Air Cube è il primo condizionatore sul quale fare affidamento per combattere il caldo di agosto, per una serie di caratteristiche che sono proprie ed esclusive di questo modello, prima fra tutte la sua portabilità.

Artic Air Cube presenta misure contenute, affinché poterlo trasportare facilmente da un punto all’altro della casa, dalla casa al garage, dalla casa al posto di lavoro o la casa delle vacanze, ma un motore potente, dotato di tre livelli di intensità, da regolare sulla base delle proprie necessità ed esigenze, in grado di raffreddare uno spazio di 250 mq in pochissimo tempo.

Progettato per raffreddare, purificare e deumidificare, Artic Air Cube funziona grazie ad un sistema di raffreddamento ad acqua. In sostanza, prima di mettere Artic Air Cube, sarà sufficiente riempire il suo serbatoio d’acqua, avendo cura di ripetere l’operazione ogniqualvolta il serbatoio si svuota.

A basso impatto economico e ambientale, in dotazione con Artic Air Cube si trova una comune presa USB, per la ricarica del condizionatore, affinché ricaricare il dispositivo ogniqualvolta sia necessario

A basso impatto economico e ambientale, in dotazione con Artic Air Cube si trova una comune presa USB, per la ricarica del condizionatore, affinché ricaricare il dispositivo ogniqualvolta sia necessario

