Caldo di agosto in casa: come trovare sollievo e fresco

Per sopperire al caldo di agosto in casa, i rimedi come un buon ventilatore insieme anche alle piante danno il giusto refrigerio.

Le giornate di sole e di temperature al di sopra dei media si faranno sentire anche nel mese di agosto. Sebbene sia ancora presto per fare delle previsioni sicure, il caldo di agosto rischia di essere davvero elevato e insopportabile. Scopriamo insieme i metodi migliori per garantire un po’ di refrigerio dalla calura opprimente in casa.

Caldo di agosto in casa

L’estate è davvero entrata nel vivo e le ondate di caldo di questo periodo ne sono un esempio. Infatti, il mese di luglio si sta distinguendo per un calore eccessivamente elevato con temperature bollenti in aumento. Considerando che agosto è il mese delle vacanze per molti vacanzieri, bisogna capire come sarà il meteo.

Forse è un po’ presto capire se il caldo di agosto sarà più o meno insopportabile, in quanto gli esperti stanno ancora valutando e facendo studi approfonditi al riguardo. Bisogna ovviamente considerare una serie di fattori solari, atmosferici e oceanici prima di fare delle previsioni per il mese prossimo e capire se il calore si attenuerà.

Sembra però che il caldo si farà sentire anche nel mese di agosto con temperature che saliranno tra 1 e 3 gradi in più rispetto alla media stagionale. Le temperature saranno in rialzo un po’ in tutta l’Italia. Nel bacino del Mediterraneo potrebbero essere maggiormente bollenti a causa dell’anticiclone africano che continua a farsi sentire.

Tra la prima e la seconda decade del mese di agosto sicuramente ci saranno temperature bollenti per cui bisognerà soffrire ancora. Oltre al caldo, preoccupano anche molto i tassi di umidità con l’afa che causa disagi e malesseri fisici. Il mese di agosto si caratterizza anche per temporali e piogge che toccheranno le pianure del nord e le regioni tirreniche.

Caldo di agosto in casa: consigli

Il caldo di agosto, secondo i meteorologi, si farà sentire con temperature bollenti al di sopra delle medie stagionali. Per sopperire all’afa e alle ondate di calore in casa e riuscire così a trovare un po’ di refrigerio, ci sono i soliti consigli e raccomandazioni forniti dal Ministero della Salute che possono sicuramente dare un po’ di refrigerio.

I rimedi e le soluzioni aiutano anche a difendersi dal colpo di calore che, con le ondate di calore eccessivo, può sicuramente farsi sentire soprattutto nei soggetti fragili. In tal caso, in casa è possibile rinfrescare l’ambiente con dei condizionatori come Artic Cube oppure chiudendo le tapparelle nelle ore più calde.

Le persiane e le finestre vanno poi aperte verso sera intorno alle 18 o alle 20 in modo da far entrare un po’ di aria e riuscire a respirare. È poi fondamentale idratarsi bevendo fino a due litri di acqua al giorno evitando quella eccessivamente fredda o ghiacciata. Si consiglia poi di bagnarsi i polsi per rinfrescarsi e riuscire ad avere refrigerio.

Contro il caldo di agosto, le piante possono essere un valido aiuto dal momento che aiutano a rendere l’aria maggiormente ossigenata e pulita. Per quanto riguarda l’alimentazione è consigliabile optare per cibi e alimenti che siano leggeri così come un abbigliamento maggiormente fresco come abiti in cotone o lino.

Caldo di agosto in casa: miglior condizionatore portatile

Per sopperire al caldo di agosto, si ha bisogno di soluzioni che siano efficienti e refrigeranti proprio per dare il giusto sollievo. Il rimedio migliore, secondo i consumatori, è Artic Cube, un rinfrescatore d’aria che aiuta a dare un po’ di refrigerio dal caldo opprimente. Un condizionatore portatile che permette, non solo di risparmiare soldi in modo da non incidere sulla bolletta, ma anche di avere un po’ di fresco.

Un condizionatore portatile che si distingue per un design semplice e comodo da portare ovunque, anche in vacanza. In pochi minuti riesce a rinfrescare la casa garantendo così un ambiente maggiormente fresco e accogliente dove poter soggiornare.

Un condizionatore del genere funziona grazie al sistema di raffreddamento ad aria per cui bisogna inserire l’acqua nel serbatoio per poi azionarlo. Non appena lo si accende aspira l’aria calda in modo da dirigerla verso il filtro bagnato. In questo modo l’acqua evapora mentre l’aria si raffredda rilasciando un ambiente maggiormente refrigerante e piacevole.

Questo tipo di dispositivo permette, non soltanto di rinfrescare l’ambiente, ma anche di purificarlo e umidificarlo eliminando così qualsiasi traccia di impurità. Si ottiene così un ambiente sereno privo di polvere dal momento che non usa gas o sostanze chimiche che possano nuocere o causare problemi.

Il suo design piccolo e ingombrante permette di posizionarlo un po’ ovunque: dalla scrivania al mobiletto in modo da godere di tutti i benefici che questo strumento può dare all’ambiente.

Ordinare questo condizionatore è molto semplice: è necessario collegarsi al sito ufficiale dal momento che non si trova nei negozi fisici o virtuali essendo esclusivo e originale. Bisogna inserire le informazioni all’interno per poter attivare l’offerta di una confezione di Artic Cube al costo di 59€ con altre offerte da valutare in base alle proprie esigenze. Il pagamento è con Paypal, carta di credito e contanti al corriere alla consegna.