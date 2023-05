Come tollerare il caldo in casa: i consigli e rimedio migliore

Dopo i giorni di pioggia e il tempo autunnale di questo periodo, si annuncia l’arrivo di giornate piacevoli e calde che sono un anticipo della stagione estiva. Il bel sole sta per arrivare con temperature molto alte che porteranno caldo in casa. Vediamo alcuni consigli per combatterlo e come fare.

Come tollerare il caldo in casa

Sebbene il clima di questo periodo non sia ancora piacevole, anche perché il clima sta portando brutto tempo con piogge e temporali un po’ ovunque, bisogna prepararsi. Secondo il parere dei meteorologi, mancano ancora un po’ di giorni e le temperature potrebbero alzarsi portando molto caldo in casa.

Si può provare a tollerare il caldo che si respira nelle abitazioni che può essere bollente consumando prodotti e alimenti che siano freschi. Si consiglia di consumare moltissima acqua che aiuta a rimanere idratati, ma anche evitare le bevande gassate che sono ricche di zucchero e sicuramente non fanno bene al fisico.

Molto importante anche consumare alimenti rinfrescanti, come insalate o macedonie, ma anche cibi che diano un senso di fresco, quali anguria o ananas. No all’uso di forno o fornelli che aumentano ancora di più il calore e non aiutano a creare un clima rinfrescante o refrigerante in casa. i ghiaccioli e le granite danno un po’ di fresco.

L’abbigliamento, con le temperature afose e bollenti, gioca un ruolo importante, quindi è bene indossare abiti che siano leggeri e traspiranti. Il cotone e il lino sono tessuti particolarmente indicati quando le temperature sono alte e calde, quindi difficili da tollerare.

Come tollerare il caldo in casa: suggerimenti

Per tollerare meno il caldo in casa e avere un po’ più di refrigerio, bisogna pensare a quali metodi adottare che possano aiutare a far abbassare la sensazione di calore e rendere l’ambiente maggiormente fresco. Uno dei consigli migliori per riuscire a tollerare l’afa è sicuramente quello di chiudere tutto, anche se può essere un controsenso.

Per combattere il calore, bisogna chiudere le porte e le finestre, oltre ad abbassare le persiane e tapparelle, soprattutto nelle ore maggiormente calde quando i raggi del sole tendono a picchiare. Queste zone sono una porta diretta al sole e, quando sono colpite dai raggi solari, il calore è maggiormente intenso.

Chiudere gli infissi permette di avere una casa più fresca e refrigerante. Aprire le persiane o tapparelle la sera tardi aiuta sicuramente a raffreddare gli ambienti domestici. Per soffrire meno il caldo in casa, si consiglia poi di spegnere gli apparecchi elettrodomestici, soprattutto quelli che non servono.

Le lampadine a risparmio energetico, così come l’uso delle finestre isolanti permettono di schermare il sole evitando di farlo entrare. Per quanto riguarda l’umidità che è nemica della frescura, può essere utile l’uso di un deumidificatore o condizionatore come Artic Cube che dona un po’ di refrigerio. per ridurre la percezione di umidità che si avverte, potrebbe anche essere efficace lavarsi nelle opre fresche come al mattino presto o alla sera tardi.

Come tollerare il caldo in casa: miglior condizionatore

