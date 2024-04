Le temperature record registrate nel sud-est asiatico preoccupano gli esperti.

Caldo record nelle Filippine

Il ministero dell’Istruzione ha fatto sapere che i complessi scolastici hanno sospeso le loro regolari attività a causa dell’ondata di caldo che sta colpendo la Regione. In molte zone delle Filippine, infatti, sono stati registrati picchi fino a 43°C, che hanno fatto scattare l’allerta. A Manila si stima che le temperature raggiungeranno i 40°C. Le autorità hanno consigliato estrema cautela e di prendere tutte le precauzioni necessarie, in particolare non uscire durante le ore più calde e mantenersi sempre idratati.

Temperature senza precedenti

In Indonesia il prolungato clima secco ha fatto impennare i prezzi del riso, mentre nelle acque della Thailandia, le temperature sono così alte che gli scienziati temono la distruzione dei coralli. Gli esperti parlano di un'”ondata di calore storica“. Nelle Filippine, così come in altre zone dell’Asia, questa settimana sono state registrate temperature senza precedenti per l’inizio di aprile. A Minbu, nel Myanmar centrale, sono stati raggiunti i 44°C, mentre ad Hat Yai, nell’estremo sud della Thailandia, sono stati percepiti 40,2°C, un record assoluto. In Vietnam, invece, la città di Yên Châu ha toccato i 40,6°C.

La preoccupazione degli scientiziati

L’ondata di caldo segue l’allarme lanciato il mese scorso dall’Organizzazione meteorologica mondiale, secondo cui la regione asiatica è stata “attanagliata da gravi condizioni di calore” anche nel mese di febbraio, quando le temperature hanno raggiunto spesso i 30 gradi, ben al di sopra della media stagionale. L’OMM ha identificato le cause nel cambiamento climatico indotto dall’uomo e nel al fenomeno metereologico El Niño, che porta condizioni più calde e secche in diverse parti del Pianeta.