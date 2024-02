Caltanissetta: ragazzo muore per salvare il suo cane

Caltanissetta: ragazzo muore per salvare il suo cane

A Caltanissetta un ragazzo è morto nel tentativo di salvare il suo cane, caduto accidentalmente in un pozzo di 15 metri.

Al mondo ci sono ancora uomini buoni, che non si comportano con gli animali nei modi spregevoli di cui purtroppo narra la cronaca non troppo lontana. La storia di oggi parla di un giovane di Caltanissetta che ha perso la vita nel tentativo di salvare il suo cane, caduto accidentalmente in un pozzo.

Ragazzo morto a Caltanissetta

Un uomo di 31 anni ha perso la vita per salvare il suo cane. Questa la trama della tragedia di oggi, avvenuta a Niscemi, in provincia di Caltanissetta.

L’allarme è stato lanciato dall’amico che era con lui, purtroppo però nonostante il tempestivo intervento delle forze dell’ordine, il ragazzo non ce l’ha fatta e ancora sono in corso le operazioni di recupero della salma.

Doveva essere una passeggiata con il suo amico a quattrozampe, invece si è trasformata in dramma. In tutto ciò emerge il buon senso del giovane, che non ha esitato un attimo a soccorrere il cane, sprezzante del pericolo.

La dinamica dell’incidente a Caltanissetta

Il protagonista della vicenda, di cui non è stata resa nota l’identità, si trovava insieme ad un amico e appunto con lui c’era il suo cane.

L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di domenica 11 febbraio all’altezza di contrada Ulmo. A un certo punto, durante la passeggiata, il cane è finito in un pozzo profondo 15 metri e pieno di acqua.

Per questo motivo non è morto nella caduta, tuttavia era in evidente difficoltà e bloccato nel buco.

Sotto shock, il padrone non ha perso la lucidità e si è subito attivato per salvarlo ma qualcosa è andato storto ed egli stesso è precipitato nel pozzo, volando per 15 metri.

Subito è partita la chiamata al 112 e insieme agli agenti sono arrivati anche i vigili del fuoco, i soccorritori sanitari e i sommozzatori. È stato tutto inutile e come dicevamo, ancora non è stato recuperato il corpo.