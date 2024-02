Notizie e cambiamenti in arrivo in merito al Decreto Superbonus. Il via libera definitivo dall‘Aula del Senato al Decreto Superbonus con 81 voti favorevoli, 48 contrari e 4 astenuti.

Cosa succede adesso con il Decreto Superbonus?

Il Decreto salva i lavori con il 110% certificati entro il 31 dicembre scorso e prevede, tra l’altro, un aiuto per i redditi bassi.

Il decreto tutela maggiormente i cittadini meno abbienti e per consentire la conclusione dei lavori con il 110%. È possibile se hanno raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori non inferiore al 60% al 31 dicembre 2023 con uno specifico contributo se hanno redditi inferiori a 15mila euro.

Decreto Superbonus scende l’agevolazione dal 110% al 70%

L’agevolazione al 110% rimane solo per chi possiede uno sconto in fattura o cessione del credito sui lavori certificati entro dicembre 2023. Per tutti gli altri lavori dal primo gennaio la detrazione passa dal 110% al 70%.

Decreto Superbonus e bonus barriere architettoniche

Nuovi limiti anche per usufruire del bonus per l’eliminazione delle barriere architettoniche. Una detrazione Irpef del 75% sulle spese sostenute, per la rimozione di ostacoli alla mobilità negli edifici, anche in assenza di disabili, riconosciuta fino al 2025.

Per evitare un uso improprio del bonus, le spese ammesse sono per gli interventi su scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici. Esclusi, ad esempio, infissi e lavori sui servizi igienici.