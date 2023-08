Cambiano le abitudini dei consumatori: l'importanza della presenza online

Lo sviluppo della tecnologia, la crisi economica globale e la fase post-pandemia sono tutte componenti che hanno determinato un cambiamento rilevante nelle abitudini degli acquirenti. Oggi, i consumatori mostrano dei comportamenti di acquisto decisamente diversi rispetto al passato. Ad oggi sottovalutare i nuovi orientamenti per gli operatori economici piò creare seri problemi. Per proporre i propri prodotti e servizi e aprirsi a nuovi mercati è indispensabile conoscere le abitudini dei clienti target. E’ infatti innegabile che giudizi, pareri e azioni dei compratori esercitano un ruolo fondamentale nelle strategie di vendita, nel marketing, e nelle analisi di mercato. Secondo un’indagine condotta da Ipsos se un tempo il consumatore era incline a rimanere fedele alla marca che lo aveva appagato nel passato, oggi questo comportamento è decisamente mutato. Viviamo un periodo di forte stress a causa di una crisi economica rilevante.

E’ evidente quindi che i clienti siano insistentemente alla ricerca dell’offerta più conveniente. Eppure oggi non è più sufficiente applicare prezzi competitivi poichè adesso si dà priorità agli acquisti oculati e, soprattutto, a quelli indispensabili. Dal sondaggio emerge infatti che 3/4 degli italiani pone molta attenzione alle spese e tengono in grande considerazione la qualità dei prodotti che acquistano, privilegiando quindi un prodotto o servizio più idoneo rispetto ad un altro meno costoso. SI preferiscono prodotti duraturi rispetto ad altri il cui costo è minore (opinione comune a poco più della metà dei consumatori italiani). Meglio quindi optare per un maggior esborso ma garantirsi qualcosa che duri nel tempo piuttosto che scegliere un prodotto o servizio a basso costo ma destinato a durare poco. Altro aspetto di particolare interesse è la fedeltà al brand. Stando alle risultanze della ricerca il comportamento di acquisto dei consumatori adesso è condizionato dalla soddisfazione generale del cliente.

Per il 70% degli italiani sentirsi stimati dal brand al quale ci si rivolge rappresenta un dato fondamentale e in questo contesto diventa sempre più complicato calamitare l’attenzione dei potenziali acquirenti. A questo punto, neppure gli abituali acquirenti dei proprî prodotti o servizi rappresentano una certezza, considerato che il 40% degli utenti ha effettuato acquisti presso nuovi brand. Cosa fare allora per trattenere i propri clienti nel tempo ovvero per ridurne al minimo le defezioni? La ricerca conferma che i consumatori si affidano continuamente ai motori di ricerca per avviare i propri acquisti. Occorre perciò acquisire maggiore consapevolezza dell’importanza della presenza online indipendentemente dal settore del business, curando la propria immagine per meglio sfruttare i canali social per entrare in contatto coi potenziali acquirenti