Camerun, crolla una diga: morte almeno 23 persone

Almeno 23 persone sono morte per il crollo di una diga in Camerun

Nella giornata di domenica 8 ottobre 2023 si sono abbattute fortissime piogge in Camerun, che hanno fatto crollare una diga. Secondo le autorità del paese, a causa del crollo improvviso, sarebbero morte almeno 23 persone a Mbankolo, un quartiere della capitale Yaoundè. Un bilancio provvisorio che purtroppo potrebbe peggiorare nelle prossime ore.

Camerun, crolla una diga: 30 case distrutte e dispersi

Il crollo della diga ha portato anche alla distruzione di almeno 30 case e per il momento non è ancora chiaro il numero dei dispersi. Un giornalista dell’agenzia di stampa Reuters presente sul luogo della tragedia ha dichiarato che i servizi di emergenza e i volontari civili stanno conducendo operazioni di ricerca e soccorso tra le macerie. La diga era stata costruita più di 60 anni fa, quando il Camerun era una colonia francese. Nelle prossime ore si avranno maggiori notizie dei dispersi, nella speranza che il numero di morti non sia destinato ad aumentare.