Il ribaltamento di un camion carico di cippato lungo la strada delle Gigliaie a Gavorrano, in provincia di Grosseto, ha evidenziato i rischi legati al trasporto di materiali pesanti. L’incidente, avvenuto nel primo pomeriggio, ha coinvolto un autista di 55 anni e ha richiesto un complesso intervento di soccorso da parte di Vigili del Fuoco, Carabinieri e personale sanitario.

Camion carico di cippato si ribalta in strada a Gavorrano

Come riportato da Maremma News, nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle 14:20, lungo la strada delle Gigliaie in località Case Gigliate, un autoarticolato carico di cippato si è ribaltato su un fianco, occupando parte della carreggiata e bloccando temporaneamente il traffico. Il mezzo trasportava circa 280 quintali di materiale legnoso macinato, destinato a utilizzi industriali.

L’incidente ha provocato il ferimento dell’autista, un uomo di 55 anni, che è stato immediatamente soccorso dal personale del 118 e trasportato in codice 2 all’ospedale Misericordia di Grosseto. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Follonica, coadiuvati dall’autogru proveniente dal comando di Grosseto, e i Carabinieri di Scarlino, incaricati dei rilievi e della regolazione della viabilità.

L’intervento dei Vigili del Fuoco è stato particolarmente complesso a causa del peso del carico e della posizione instabile del mezzo. La squadra ha proceduto inizialmente al riposizionamento della motrice sulla carreggiata e successivamente al suo spostamento nella prima piazzola utile, garantendo così la sicurezza della zona e il ripristino parziale della circolazione.

Il rimorchio, ancora carico di cippato e completamente fuori strada, richiederà un’operazione separata per essere scaricato e rimosso in sicurezza. L’episodio evidenzia i rischi connessi al trasporto di materiali pesanti e la necessità di coordinazione tra vigili del fuoco, forze dell’ordine e personale sanitario. Le cause dell’incidente sono ancora in corso di accertamento.