Oggi, mercoledì 11 febbraio, il traffico in Toscana è stato fortemente rallentato da un incidente in una galleria sull’Autostrada del Sole che, insieme ad altri sinistri sulla FI‑PI‑LI, ha reso le principali arterie della regione un vero percorso a ostacoli per automobilisti e pendolari.

Mattinata di caos sulla FI‑PI‑LI

La giornata è iniziata con forti disagi sulla FI‑PI‑LI, dove intorno alle 8:30 si è verificato un incidente al km 7+300, nel tratto tra Scandicci e Ginestra Fiorentina, che ha coinvolto un furgone. L’episodio ha bloccato completamente la circolazione in direzione mare per circa un’ora, generando code fino a 6 chilometri.

Dopo l’intervento dei mezzi di soccorso e la rimozione dei detriti, alle 10:15 è stata riaperta una corsia tra Lastra a Signa e Ginestra Fiorentina, mentre alle 10:45 l’entrata di Lastra a Signa in direzione mare è tornata operativa, seppur su una sola corsia. Nonostante la progressiva riapertura, le ripercussioni sul traffico sono proseguite fino a tarda mattinata.

Incidente in galleria sull’Autostrada del Sole: code e rallentamenti

I problemi sono continuati nel pomeriggio sull’Autostrada del Sole, dove due distinti incidenti hanno messo in crisi la viabilità in entrambe le direzioni. Il caso più grave si è verificato tra Firenze Sud e Incisa Reggello, con un mezzo pesante che ha perso il controllo all’interno di una galleria, costringendo alla chiusura temporanea della carreggiata sud e causando sei chilometri di coda.

Poco dopo l’ora di pranzo, tra Firenze Sud e Firenze Scandicci, un altro sinistro tra due auto ha generato quattro chilometri di coda sulle corsie di sinistra, mentre tra Firenze Impruneta e Scandicci le corsie di destra hanno registrato ulteriori rallentamenti.

La combinazione di questi eventi, sommata ai disagi già presenti sulla FI‑PI‑LI, ha reso la giornata particolarmente difficile per pendolari e automobilisti, con la situazione che è tornata alla normalità solo nel tardo pomeriggio.