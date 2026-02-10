L'impatto questa mattina, 10 febbraio 2026, intorno alle ore 8.00: ci sono feriti, uno è grave.

Forlì, grave incidente stradale sull’A14: auto cappotta fuori strada dopo lo scontro con un camion con materiale radioattivo

Intorno alle ore 8.00 di questa mattina, martedì 10 febbraio 2026, si è verificato un terribile incidente stradale a Forlì, sull’A14, all’altezza del chilometro 81 Nord. Un camion, che trasportava materiale radioattivo e farmaci oncologici, ha urtato, per cause ancora da accertare, un’auto, una Citroen, che è finita fuori strada, così come il mezzo pesante. Sul posto sono giunti subito i soccorsi, i Vigili del Fuoco e le autorità, al fine di effettuare tutti i rilievi necessari a stabilire l’esatta dinamica del sinistro. Il camion, come detto, trasportava materiale radioattivo ma, secondo i primi rilievi, non sono emerse criticità.

Forlì, grave incidente stradale sull’A14: grave un uomo

Questa mattina sull’A14, poco dopo il casello di Forlì, una Citroen è finita fuori strada dopo lo scontro con un camion che trasportava materiale radioattivo e farmaci oncologici. Le cause dell’impatto sono ancora al vaglio. Risultano gravi le condizioni dell’uomo alla guida dell’auto, trasportato d’urgenza all’ospedale di Cesena. Il conducente del mezzo pesante è invece ricoverato in condizioni di media gravità all’ospedale di Faenza.