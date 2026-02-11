Nella tarda serata di ieri, martedì 10 febbraio 2026, si è verificato un terribile incidente stradale a Milano, nei pressi del cavalcavia in via Palizza, in zona Quarto Oggiaro. Lo scontro è stato tra un’auto e una moto, gravissimo un 18enne.

Milano, terribile incidente stradale: moto contro auto

Grave incidente stradale nella tarda serata di ieri, 10 febbraio 2026 a Milano, nei pressi del cavalcavia in via Palizza, in zona Quarto Oggiaro.

Una moto e un’auto si sono scontrate, per cause ancora da accertare. Sul posto sono giunti subito sia i soccorsi del 118 sia le autorità, al fine di effettuare tutti i rilievi necessari per stabilire l’esatta dinamica dell’impatto e le eventuali responsabilità. Secondo le prime ricostruzioni, l’auto avrebbe imboccato per errore la corsia opposta al suo senso di marcia, travolgendo il motociclista, un ragazzo di 18 anni, sbalzato dalla sella.

Tremendo incidente stradale a Milano, moto contro auto: 18enne in gravi condizioni

Come visto nella tarda serata di ieri si è verificato un tremendo incidente stradale a Milano, un’auto ha infatti travolto una moto nei pressi del cavalcavia in via Palizza, in zona Quarto Oggiaro. Le forze dell’ordine stanno indagando per stabilire l’esatta dinamica. In sella alla moto un ragazzo di 18 anni che, a causa dell’impatto violento, è stato sbalzato dalla sella. Sul posto sono intervenuti subito i soccorsi, il 18enne è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Policlinico. Le sue condizioni sarebbero gravi.