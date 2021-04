Un’operazione dei carabinieri contro la camorra ha portato all’arresto di diverse persone appartenenti al clan Sibillo.

I carabinieri hanno avviato durante la mattinata di mercoledì 28 aprile un’operazione contro la camorra a Napoli. Le forze dell’ordine hanno arrestato 21 persone facente parte del clan Sibillo, indicato dagli inquirenti come la cosiddetta “paranza dei bambini“.

Camorra, colpo al clan Sibillo

Si tratta di un gruppo di giovanissimi provenienti da vecchie famiglie criminali del centro storico cittadino. Le persone fermate a vario titolo devono rispondere di vari reati tra cui associazione a delinquere di stampo mafioso, estorsione, ricettazione, spaccio di sostanze stupefacenti e non solo. Per alcuni pendono anche altre accuse come porto abusivo di arma da fuoco e sfruttamento della prostituzione.

Camorra, le indagini sul clan Sibillo

Gli inquirenti hanno ricostruito diversi episodi avvenuti nel corso degli ultimi anni. Il controllo del territorio, da parte del clan Sibillo, sarebbe al centro di numerosi avvenimenti ai danni di attività economiche tra cui bar, negozi e pizzerie costrette a pagare il pizzo. Il gruppo è rimasto fedele ad Emanuele Sibillo, 20enne che nel 2015 morì per mano di esponenti del clan Buonerba. Una carriera criminale iniziata già diversi anni prima.

Camorra, rimosso l’altarino del boss

I vigili del fuoco, insieme ai carabinieri, hanno rimosso l’altarino dedicato al boss Sibillo che si trova in via Santissimi Filippo e Giacomo.

