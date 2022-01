Campania, De Luca: “Scuole medie ed elementari verso la chiusura fino a fine gennaio”

Il governatore della Campania nella sua prima diretta Facebook dell'anno ha marcato come non ci siano le condizioni per riaprire le scuole.

Prima diretta dell’anno su Facebook per Vincenzo De Luca, presidente regionale della Campania. Il governatore ha preannunciato la chiusura le scuole elementari e medie in Campania almeno fino a fine gennaio.

De Luca annuncia: “In Campania non apriremo elementari e medie fino a fine mese”

“Sarebbe irresponsabile riaprirle il 10 gennaio, in Campania si va verso la proroga della chiusura dell’anno scolastico fino a fine gennaio, per le elementari e le medie. Zona bianca? E’ un risultato straordinario. Abbiamo un indici rt dell’1,6 percento, siamo la regione più a rischio ma per adesso reggiamo. Il Governo ha perso tempo in maniera irresponsabile, prendendo misure demenziali e ingestibili”.

L’ufficialità non arriverà se non dopo aver tenuto in cosiderazione ciò che avranno da dire le ASL, in una apposita Unità di Crisi già convocata.

De Luca, il presidente della Campania è preoccupato dei dati sul contagio nelle scuole

Disgraziamente, il contagio da Covid in Campania non si arresta da settimane, soprattutto tra i banchi di scuola: nell’ultimo report dell’Unità di Crisi della Regione Campania, pubblicato lo scorso 4 gennaio, si contano 23mila positivi tra studenti e professori, senza dimenticare i 18mila studenti contagiati, assieme ad altri 3mila professori. É, quindi, il contagio tra i più giovani adesso a destare preoccupazione., in particolare le scuole medie ed elementari.

Non solo De Luca, anche i sindaci del nolano non vogliono il ritorno in presenza

Proprio questa mattina, i sindaci dei comuni del Nolano di Napoli avevano comunicato medinate l’Agenzia di Sviluppo dell’Area Nolana, la decisione di non far tornare in presenza gli alunni che frequentano le scuole dell’area. Di seguito la nota dell’Agenzia Nolana: