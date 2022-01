Covid, diffuse le nuove misure sulla gestione dei casi a scuola: la bozza del decreto

In vista del rientro a scuola ormai prossimo, sono state fornite le indicazioni sulla gestione dei contagi. I dettagli nella bozza del decreto.

Il rientro a scuola è ormai prossimo, eppure la situazione dei contagi appare ancora complessa. Proprio questo è il punto di partenza delle nuove indicazioni relative alla gestione dei contagi in classe e, attualmente sotto esame in Consiglio dei Ministri. Tali misure verranno messe in atto in modo diverso a seconda del grado di istruzione e del numero dei positivi individuati.

Scuola bozza decreto, cosa accade alle scuole elementari

Nel grado di istruzione primario, si legge dalla nuova bozza del decreto, la classe verrà messa in quarantena e studierà mediante la didattica a distanza “in presenza di almeno due casi di positività nella classe”. Tale periodo, è stato precisato, avrà una durata di 10 giorni.

A ciò va infine aggiunto che “in presenza di un caso di positività nella classe, si applica alla medesima classe la sorveglianza con test antigenico rapido o molecolare da svolgersi al momento di presa di conoscenza del caso di positività e da ripetersi dopo cinque giorni”.

Scuola bozza decreto, la situazione alle medie e superiori

Per ciò che riguarda invece scuole medie e superiori, la didattica a distanza della durata di 10 giorni scatterà qualora vengano rilevati “tre casi di positività nella classe, per coloro che non abbiano concluso il ciclo vaccinale primario da meno di centoventi giorni, che non siano guariti da meno di centoventi giorni e ai quali non sia stata somministrata la dose di richiamo”.

Dalla bozza del decreto, si legge inoltre che, qualora gli altri soggetti abbiano dato prova di aver completato il ciclo vaccinale o comunque di essere guariti dal covid nei tempi stabiliti, si passerà al regime di autosorveglianza con relativo obbligo di indossare mascherine del tipo Ffp2.

Scuola bozza decreto, cosa succede se si raggiungono i quattro casi positivi

Infine, nel caso in cui vengano rilevati “almeno quattro casi di positività nella classe” nelle scuole secondarie (primo, secondo grado e formazione professionale), scatterà la didattica a distanza. Anche in questo ultimo caso, tale periodo avrà una validità di 10 giorni.