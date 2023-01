Campi larghi e "fritti misti": scontro Bonaccini-Calenda su Twitter

Fra campi larghi e “fritti misti” arriva lo scontro Bonaccini-Calenda su Twitter: il candidato alla segreteria Dem li rilancia con riserva e il leader di Azione li boccia senza appello, inevitabile che i due incrociassero perciò le “lame” sui social.

Ad esordire in termini “polemici” è stato l’aspirate segretario del Partito Democratico Stefano Bonaccini: “Visto che ti interessa tanto occuparti del Pd prenditi mezz’ora, vienimi ad ascoltare alla prossima iniziativa, così giudicherai ciò che dico, non ciò che titolano”.

Scontro Bonaccini-Calenda su Twitter

Ma perché Stefano Bonaccini ha invitato il leader di Azione Carlo Calenda a non soffermarsi sui titoli dei giornali? Qual è il nervo scoperto? Tutto era nato da Twitter con la pubblicazione di un’intervista nella quale Bonaccini lascia le “porte aperte”, ove arrivasse ai vertici del Nazareno, ai rientri di Massimo D’Alema e Pierluigi Bersani e a un’eventuale alleanza del M5s.

Il Pd che vuole Bonaccini dovrà “riscoprire la vocazione maggioritaria, che è il contrario dell’autosufficienza: le alleanze sono indispensabili“.

L’elenco di Calenda e la replica del Dem

Calenda non ci è stato, dato che la coperta lunga del Pd non gli piace, ed ha twittato un elenco: “Bersani, D’Alema, M5S, De Luca e Emiliano, l’involuzione di Bonaccini verso il ‘fritto misto populista’ è un problema per tutti i riformisti, perché riduce la possibilità di alleanze a zero.

Occorre procedere spediti verso la costruzione del partito unico libdem“. Bonaccini a quel punto ha invitato Calenda a rileggersi tutta l’intervista o ad ascoltare direttamente lui. Calenda ama le chiose e adora i social, perciò ha controreplicato: “Stai dunque smentendo il rientro di D’Alema e Bersani e l’alleanza con il M5S? Perché ciò è importante non solo per il Pd, ma per la possibilità di alleanze con noi. Sono molto felice di questa notizia che chiude la stagione del campo largo“.