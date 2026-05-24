Capaci, 34 anni dopo: memoria, polemiche e impegno civile

A Palermo la memoria della strage di Capaci è tornata al centro della scena con manifestazioni, celebrazioni pubbliche e tensioni tra partecipanti. La città ha ospitato momenti istituzionali e iniziative della società civile, mentre rimangono aperte domande sul passato: verità mancanti e sospetti di depistaggi continuano a pesare sul ricordo del giudice Giovanni Falcone, della moglie e dei tre agenti della scorta.

Alle 17:58, l’ora esatta dell’attentato, è stato osservato il minuto di raccoglimento con la lettura dei nomi delle vittime, gesto condiviso da molte realtà presenti.

La giornata delle commemorazioni

La mattina e il pomeriggio hanno visto una presenza eterogenea di istituzioni e cittadini: ministri, rappresentanti delle forze politiche e associazioni si sono alternati negli interventi alla Fondazione intitolata ai giudici Falcone e Borsellino.

Tra gli ospiti figuravano autorità come il capo della polizia, esponenti del governo e presidenti di commissioni parlamentari. L’evento ha alternato l’aspetto commemorativo, con letture e silenzi, a momenti di confronto pubblico, ribadendo l’importanza del sostegno alle forze dell’ordine e alla magistratura impegnata contro la mafia, insieme a misure sociali per ridurre la vulnerabilità alle pressioni criminali.

Il corteo e gli slogan della società civile

Il corteo partito dal palazzo di giustizia si è snodato per il centro guidato dallo striscione «Finché avremo voce. Contro silenzi e depistaggi di Stato», promosso da realtà come Agende Rosse, Cgil e altre organizzazioni. Durante il percorso alcuni partecipanti hanno fischiato la presenza di esponenti politici alle cerimonie istituzionali, una reazione che è sfociata in polemiche e nell’appello, pronunciato da Maria Falcone, a lasciare il momento del ricordo alla riflessione e al raccoglimento. Il confronto ha evidenziato la frattura tra chi vede nella partecipazione politica un segnale di unità e chi la percepisce come occasione per pesare responsabilità istituzionali.

Le posizioni delle istituzioni e le risposte politiche

Le dichiarazioni ufficiali hanno ribadito l’impegno dello Stato: dal capo della polizia sono arrivati omaggi formali, mentre il ministro dell’Interno ha annunciato un potenziamento delle risorse destinate all’agenzia che gestisce i beni confiscati, strumento chiave nella lotta alla criminalità organizzata. Diversi leader politici hanno partecipato alle iniziative, tra cui esponenti di maggioranza e opposizione; non sono mancati richiami a cambiare leggi e pratiche, in particolare in relazione alla composizione delle liste elettorali e alla presenza di candidati ritenuti «impresentabili» dalla commissione parlamentare antimafia.

Critiche e richieste di trasparenza

Nel corso della giornata sono emerse richieste nette: togliere chi ostacola l’accertamento dei fatti dalle commemorazioni, potenziare l’azione giudiziaria e non abbassare l’attenzione sui meccanismi che hanno favorito la latitanza di boss storici. Il procuratore di Palermo ha sottolineato la necessità di ricostruire responsabilità e ruoli, mentre esponenti della Commissione Antimafia hanno annunciato lavori in corso su dossier sensibili, rimarcando che la ricerca della verità resta prioritaria.

Memoria, cultura e impegno civile

Accanto alle parole, la musica e l’arte hanno avuto un ruolo simbolico: i giovani hanno letto i nomi delle vittime e il trombettiere ha intonato il silenzio, mentre al Museo del Presente è stata inaugurata una mostra con opere provenienti dagli Uffizi, un segnale che connette la memoria alla bellezza come forma di coesione sociale. Il ministro della Cultura ha espresso l’idea che la mafia osservi la compattezza della risposta civile, interpretando la cultura come elemento di resilienza e libertà collettiva.

Cosa resta aperto

Nonostante le commemorazioni, permangono questioni irrisolte: il peso dei depistaggi contestati, le responsabilità ancora da ricostruire e la necessità di misure concrete per proteggere chi resiste alle intimidazioni. La giornata palermitana ha ribadito che il ricordo non è solo commemorazione ma anche impegno quotidiano per la giustizia e la trasparenza, sostenuto da istituzioni, magistratura e una società civile che chiede di non ridurre la memoria a rituale. La promessa di risorse aggiuntive e il lavoro della Commissione Antimafia sono segnali, ma il richiamo a proseguire le indagini e a tutelare i testimoni resta centrale.