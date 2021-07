Capelli che cadono in estate: come rimediare naturalmente

I capelli che cadono in estate dipendono da varie cause, ma alcuni rimedi naturali e una maggiore attenzione ai prodotti che si usano possono aiutare.

L’estate è una bella stagione, ma spesso il sole e il cloro non fanno bene alla salute della chioma che tende a risentirne con i capelli che si indeboliscono. Per risolvere il problema dei capelli che cadono, si può optare per alcune soluzioni e con il miglior rimedio naturale che aiuta a potenziarli in modo che crescano più forti di prima.

Capelli che cadono in estate

In estate vi sono alcuni inconvenienti di bellezza che non tardano ad arrivare e che possono capitare. Andare in spiaggia è salutare per la mente e il corpo, ma lo stesso non si può dire dei capelli che vanno incontro a pesanti conseguenze e danni rischiando di indebolirli e renderli maggiormente fragili. La stagione estiva rischia di essere davvero preoccupante in quanto dà adito ai capelli che cadono.

Considerando che il sole e la salsedine possono rovinare i capelli, bisogna anche pensare a quali metodi usare per rinforzarli e infoltirli nel modo migliore possibile. Uno dei primi consigli per combattere i capelli che cadono durante il periodo estivo è curarli e trattarli dall’interno bevendo moltissima acqua che, non solo fa bene al fisico, ma anche alla chioma. Idratarsi in modo giusto è importante anche per il capello e non aiuta soltanto a combattere la ritenzione idrica.

Per rinforzare i capelli è possibile usare dei prodotti e delle lozioni rinforzanti come Foltina Plus che aiuta a far crescere i capelli in modo naturale e sano. Sono prodotti e rimedi che agiscono sul capello, a partire dalla radice, in modo da renderlo maggiormente forte e meno fragile. In questo periodo, si possono usare degli shampoo che all’interno contengono dei micro granuli che, man mano che si massaggia la cute, l’aiutano a rinforzarla e stimolare la circolazione sanguigna.

Un altro trucco per non indebolire i capelli che cadono è evitare di usare piastre, fon, ecc. Non appena si lava i capelli, si consiglia di farli asciugare all’aria aperta. Per chi non ama questo metodo, può, dopo lo shampoo accoglierli in una treccia. I cappelli e i foulard da indossare in estate possono proteggere i capelli che cadono.

Capelli che cadono in estate: cause

I capelli tendono a cadere ed è un fattore del tutto normale dal momento che il ciclo di vita del capello porta il capello a subire dei periodi in cui si ha un ricambio che è fondamentale affinché crescano nel modo migliore e si fortifichino. Durante l’estate, è possibile trovare nel lavandino o sul pettine molti più capelli rispetto al normale.

In questo caso non vi è ragione di allarmarsi dal momento che i capelli che cadono in estate sono un fatto normale per varie cause e motivi. Si ha una maggiore caduta dei capelli in estate in quanto è sottoposto a innumerevoli agenti esterni che portano la chioma a indebolirsi e disidratarsi. Basta semplicemente pensare ai raggi ultravioletti e al calore del sole che ha un effetto negativo sul capello.

I raggi ultravioletti e il calore dovuto al sole indebolisce il capello che si secca e spezza. La calura tende ad aumentare la temperatura corporea creando degli squilibri che portano a sudorazione e umidità della cute. Sono fattori che rappresentano un ambiente ideale per i funghi e i batteri che sono responsabili della micosi e della dermatite che portano ai capelli che cadono.

La salsedine, il cloro, ma anche la sabbia sono alcune delle cause per la caduta dei capelli. Per prevenirla ed evitarla, si consiglia di evitare acconciature come le code di cavallo che stringono ancora di più il capello spezzandolo.

Capelli che cadono: miglior rimedio naturale

Oltre a questi per rinforzare la chioma, è possibile contare anche su un’altra lozione consigliata da professionisti del settore e consumatori. Si tratta di Foltina Plus, una lozione made in Italy, che aiuta a combattere e prevenire i capelli che cadono in modo da tornare ad avere una chioma che sia sana, forte e bella. Una lozione spray rinforzante che agisce sin da subito sulla salute della chioma con risultati che sono visibili in poco tempo.

Grazie ai risultati ottenibili con tutta sicurezza, è considerata la migliore lozione naturale per i capelli. Per chi voless saperne di più, è possibile cliccare qui o sulla seguente immagine

Un prodotto del genere aiuta a dimenticare le aree diradate e interrompere la caduta dei capelli. Inoltre, ha il compito di stimolare i follicoli spenti e anche la microcircolazione, favorendo la ricrescita. Una soluzione che è considerata l’alternativa valida al trapianto. Una lozione che è possibile portare con sé ovunque in modo da usarla all’occorrenza.

Possono usarla sia uomini che donne, a prescindere dal tipo di capello. Molto facile da usare dal momento che basta spruzzarla nelle aree maggiormente diradate del capello, massaggiare con movimenti circolari e lasciare che si assorba in profondità. Usarlo tutti i giorni aiuta a interrompere la caduta dei capelli.

A differenza di altre lozioni rinforzanti che si trovano in commercio, non ha effetti collaterali o controindicazioni in quanto si basa su elementi di tipo naturale. Infatti, all’interno di Foltina Plus, si trovano arginina che interrompe la caduta del capello e ripristina l’equilibrio normale, serenoa, stimola la crescita e fieno greco, ricco di fitoestrogeni che aiuta a far crescere il capello in modo sano.

Foltina Plus non è ordinabile nei siti di e-commerce o negozi fisici, considerando che si tratta di un prodotto originale ed esclusivo. Bisogna digitare il sito ufficiale, lasciare i dati nel form e inviarlo. La lozione spray è in vendita al costo di 49€ per due confezioni con la spedizione gratis. Il pagamento è con Paypal, carta di credito o contanti.