Per i capelli rovinati, le soluzioni naturali sono il miglior trattamento possibile.

Il freddo, la stagione invernale è causa di capelli rovinati che diventa difficile acconciare. Per ovviare a questo problema e cercare di risolverlo, bisogna correre ai ripari optando per dei prodotti che siano specifici in modo che la chioma possa irrobustirsi. Ecco quali prodotti usare e come fare prima che la situazione degeneri.

Capelli rovinati dall’inverno

La stagione invernale, quindi il freddo, le basse temperature rappresentano dei danni seri, non solo per la pelle che ha bisogno di essere trattata con prodotti specifici, ma anche per i capelli rovinati che risentono di questo periodo. Per correre ai ripari, ci sono alcuni piccoli accorgimenti e attenzioni che bisogna dedicare al cuoio capelluto in modo che i capelli non risentano del clima di questo periodo.

Per chi ha una cute che non risente dei problemi di alopecia, si consiglia di lavarli quasi tutti i giorni con uno shampoo che sia adeguato e specifico. Bisogna anche massaggiare la capigliatura con i polpastrelli per riattivare la circolazione sanguigna che è stata messa a dura prova dal freddo e dalle basse temperature. Si consiglia di dedicare anche una particolare attenzione agli accessori che si usano in modo da proteggere i capelli rovinati.

Per chi è abituato a indossare i cappelli si consiglia di optare per modelli molto morbidi e leggeri, evitando quelli stretti e realizzati in materiali sintetici che non fanno bene alla cute e alla chioma. La salute e bellezza della chioma sono anche influenzati dal tipo di alimentazione che si consuma ogni giorno. Per questa ragione, la frutta e la verdura sono alleati per migliorare la salute del capello.

La frutta secca, essendo ricca di antiossidanti e vitamine, dona consistenza al capello irrobustendolo ed evitando che possa andare incontro alla caduta e quindi a problemi di alopecia. Una maggiore attenzione al cuoio capelluto aiuta a proteggere i capelli rovinati e lasciare che tornino a splendere.

Capelli rovinati: cause

Il freddo, l’umidità, la pioggia, ma anche la neve, sono solo alcune delle cause che affrontano i capelli rovinati durante la stagione invernale. Proprio come il caldo durante l’estate, anche il freddo e le basse temperature sono deleterie per la salute del capello. I fattori di tipo atmosferico o ambientale peggiorano la salute e il benessere della chioma.

Durante l’inverno, i capelli sono maggiormente esposti al freddo, anche perché l’apporto di sangue alle strutture che generano il cuoio capelluto tende a diminuire. Per questo motivo, i bulbi soffrono poiché non hanno abbastanza nutrimento. Lo smog è un altro fattore che porta ad avere capelli rovinati dal momento che ne altera la struttura.

L’inverno, la stagione fredda non sono le uniche cause per cui i capelli tendono a rovinarsi, ma ve ne sono anche altre che incidono e influiscono sulla chioma. Possono apparire sfibrati, quindi maggiormente sensibili alle aggressioni esterne per via dello stress e dell’ansia. Un’altra causa è dovuta all’uso del phon che va moderato in quanto rischia di portare alla disidratazione del capello.

L’uso di prodotti non adatti, magari ricchi di grassi, porta ad avere capelli rovinati e sfibrati. Come già si diceva poc’anzi, anche l’alimentazione, magari errata e non bilanciata, ha delle conseguenze sulla salute della capigliatura che ne risente per cui il capello appare sfibrato oppure secco.



Il miglior rimedio naturale

I capelli rovinati possono anche andare incontro a caduta e a calvizie, ma per ovviare a questo problema, vi sono soluzioni a base naturale che possono sicuramente essere di supporto. La migliore soluzione è Foltina Plus, una lozione professionale anticaduta particolarmente adatta per ogni tipo di capello e consigliata sia a uomini che donne per i benefici che è in grado di apportare.

Una lozione raccomandata dai maggiori esperti del settore e dalle consumatrici. Si può portare sempre con sé in modo da poterla usare all’evenienza. Un prodotto di produzione italiana, della linea naturale Natural Fit che permette di ritornare ad avere una chioma che non sia solo bella, ma anche in salute e forte. Considerato l’alternativa al trapianto e ai costi esosi. In pochissimo tempo, permette di ottenere importanti risultati che sono visibili sin da subito. Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Una soluzione che arresta la caduta dei capelli, stimola i follicoli spenti e riattiva la microcircolazione, oltre a favorire la ricrescita del capello, soprattutto nelle zone che risultano maggiormente diradate. Consigliata proprio perché accelera la crescita del capello sin da subito. Non lascia i capelli unti, ma puliti, anche dopo la doccia.

Una formula che non rilascia effetti collaterali o controindicazioni dal momento che si compone dei seguenti principi di tipo naturale, quale

Arginina: stimola la microcircolazione sanguigna

stimola la microcircolazione sanguigna Serenoa: arresta il processo di caduta

arresta il processo di caduta Fieno greco: ricco di tantissimi fitoestrogeni, supporta la crescita della capigliatura in modo che sia folta e sana.

Usare Foltina Plus è molto facile perché bisogna spruzzarlo nelle zone più diradate, massaggiare effettuando dei movimenti circolari e lasciare che si assorba in profondità. In pochissime settimane si ottengono importanti risultati grazie a un prodotto efficace e dal basso costo.

Foltina Plus è una lozione esclusiva ed originale. Per questo si può ordinare solo sul sito ufficiale del prodotto .

Una formula che è in vendita al costo di 49€ per due confezioni (invece di 100€) con la spedizione gratuita. Il pagamento avviene con Paypal, carta di credito oppure nella forma del contrassegno direttamente al corriere al momento della consegna.

