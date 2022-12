Capodanno da vip: ecco dove lo trascorreranno Belen e Mara Venier

Mancano ormai pochi giorni al Capodanno 2023 e alcuni vip hanno già organizzato i loro festeggiamenti esclusivi.

Capodanno 2023 dei vip

Alcuni vip hanno svelato come trascorreranno la serata di Capodanno 2023, tra festeggiamenti casalinghi e serate in piazza. Belen Rodriguez ad esempio ha confessato che lei e Stefano De Martino saranno a Piazza Plebiscito a Napoli e ha detto:

“Per la fine dell’anno e l’inizio dell’anno nuovo saremo a Napoli, a casa di Stefano. Capodanno lo passeremo in piazza del Plebiscito, per una bellissima festa popolare all’insegna dell’identità napoletana.

Con noi ci saranno Peppe Iodice con il suo programma Peppy Night Zero Limits, Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e Lina Sastri. Sarà praticamente una festa in famiglia, ci sentiremo a casa.”

L’amica della showgirl, Mara Venier, avrebbe optato invece per dei festeggiamenti più casalinghi: lei e Nicola Carraro ospiteranno alcuni dei loro più intimi amici sul loro terrazzo nel cuore di Roma e per l’occasione la conduttrice di Domenica In preparerà alcuni dei suoi più famosi manicaretti.

Federica Pellegrini, che alcuni mesi fa è convolata a nozze con Matteo Giunta, ha fatto sapere che finalmente lei e suo marito sarebbero riusciti a organizzare una vacanza in una meta esotica che sarà per loro una sorta di luna di miele.

Anche per Carlo Conti si prospetta un periodo di vacanza. Lo stesso conduttore ha infatti svelato: “A Capodanno ho sempre lavorato, prima come deejay e poi come conduttore. Ma da qualche anno, da quando c’è mio figlio Matteo, ho deciso di dedicare più tempo alla famiglia e questo vale anche per le Feste.

Andrò in montagna, in Trentino, con mia moglie Francesca, nostro figlio e un gruppo di amici. Ci sarà anche Leonardo (Pieraccioni, ndr), mentre Giorgio (Panariello, ndr) lavora…”.