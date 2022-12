Vacanze: tra Natale e Capodanno 17 milioni di italiani in viaggio, si avvicinano i giorni più cruciali dell’inverno per economia e divertimento e lo fanno con un preciso scenario.

Si tratta di quello per cui tra Natale e Capodanno saranno oltre 17 milioni gli italiani in viaggio con precise tranche di tipologia di modalità e mezzo di trasporto.

Tra Natale e Capodanno 17 milioni in viaggio

Quali? Di essi 12 milioni sono in partenza per le festività natalizie, mentre 5 milioni e 400mila circa sceglieranno l’arrivo del 2023 come momento topico della vacanza. Lo dice una indagine di Federalberghi.

Secondo quel report il giro d’affari stimato dovrebbe essere superiore ai 13 miliardi di euro. Questo dato rimetterebbe la spesa complessiva ai livelli del 2019.

Destinazioni, modalità e filiera turistica

E le destinazioni? L’Italia è la preferita e pare che per lo più non ci si allontanerà di molto dalla regione di residenza. In più ancora molti turisti si metteranno in viaggio per raggiungere le famiglie di origine. Sono previste anche ricadute positive per tutte le componenti della filiera turistica.

Quali? In particolare ristorazione, trasporti e shopping, tutta roba che fa a fare “farcia” sulla tenuta del Pil. Federalberghi spiega che chi parte per Natale trascorrerà mediamente 6,9 notti fuori casa, mentre la vacanza di Capodanno ha una durata inferiore di 3,6 notti.