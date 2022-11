Cara Delevigne "dona il suo orgasmo" per studi scientifici

La supermodella e attrice britannica Cara Delevigne decide di donare il suo sangue prima e dopo aver raggiunto il piacere sessuale durante un rapporto, per sostenere gli studi scientifici dei ricercatori che studiano l’orgasmo.

Un’indagine per misurare la disparità dell’orgasmo nei due sessi

Il sito web del Daily Mail, quotidiano del Regno Unito, dichiara l’intenzione di questo progetto di lavoro: analizzare gli effetti del climax sulla chimica del corpo della modella, per misurare i livelli di endocannabinoidi nel sistema prima e dopo l’orgasmo. Gli inglesi hanno accettato di partecipare alla ricerca, intesa come parte di un’indagine sulla disparità di climax tra i sessi (che loro chiamano gender climax gap).

L’espressione usata fa riferimento allo scopo dello studio scientifico: capire perché gli uomini hanno maggiore probabilità di raggiungere l’orgasmo durante il sesso rispetto alle donne.

Cara Delevigne parla del suo orgasmo

In un’intervista davanti a un ospedale in Germania, dove la modella ha raccolto i campioni di sangue, la stesso ha preannunciato che il risultato dello studio sarà presentato durante un documentario dal titolo Planet Sex with Cara Delevigne e dichiara: «Sono qui per avere un orgasmo e per contribuire alla scienza, credo che il desiderio sessuale femminile sia stato sicuramente rappresentato».