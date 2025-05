Cardinali in preparazione per il conclave: raddoppiano le congregazioni

Cardinali in preparazione per il conclave: raddoppiano le congregazioni

Raddoppio delle congregazioni per una scelta condivisa

Il 5 maggio, i cardinali della Chiesa cattolica intensificheranno le loro riunioni, raddoppiando il tempo dedicato al confronto. Due congregazioni sono programmate, una al mattino alle 9 e l’altra nel pomeriggio alle 17. Questa decisione è stata comunicata dal direttore della sala stampa vaticana, Matteo Bruni, e riflette la necessità di un dialogo più approfondito tra i membri del collegio cardinalizio.

Necessità di un confronto prolungato

Dopo le prime riunioni, diversi cardinali hanno espresso la loro opinione riguardo alla mancanza di una figura condivisa per la successione papale. La situazione attuale richiede un’analisi più attenta e una discussione aperta, per garantire che la scelta finale sia il risultato di un consenso ampio. La congregazione di martedì 6 maggio è attualmente fissata solo per la mattina, ma si valuterà se sarà necessaria una seconda riunione nel pomeriggio, a seconda dell’andamento delle discussioni.

Preparativi logistici per il conclave

Oltre alle riunioni, i preparativi logistici per il conclave sono in pieno svolgimento. I lavori di sistemazione di Santa Marta, dove i cardinali alloggeranno durante il conclave, dovrebbero concludersi il 5 maggio. Sono in corso anche lavori di ristrutturazione in altre aree di Santa Marta, per garantire un ambiente adeguato e confortevole per i partecipanti. I cardinali arriveranno a Santa Marta tra la sera di martedì 6 maggio e la mattina di mercoledì 7 maggio, in tempo per partecipare alla messa ‘pro eligendo’, che segnerà l’inizio ufficiale del conclave.