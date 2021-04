Carenza di ketchup negli Usa, produttori in difficoltà a causa della pandemia

Carenza di ketchup negli Usa: i produttori sono ostacolati dalla pandemia da Covid-19. Heinz aumenta la produzione delle bustine rosse.

Negli Usa risulta esserci una forte carenza di ketchup, uno dei prodotti più locali più famosi e ricercati, molto utilizzato all’interno di bar, ristoranti e fast-food. I produttori sono in crisi a causa della pandemia da Covid-19. La nota marca Heinz è stata costretta ad aumentare la produzione di bustine rosse.

L’azienda, come riporta la BBC, ha reso noto un notevole aumento della domanda. Aumento guidato da “un’accelerazione delle consegne a domicilio e più in generale alle tendenze da asporto”. L’ostacolo al business è tuttavia quel male invisibile che ha martoriato innumerevoli vite e che ha danneggiato più di un settore professionale: il coronavirus.

Usa, è carenza di ketchup

È carenza di ketchup negli Usa: la produzione è in forte crisi a causa del Covid-19.

Vista la forte richiesta di bustine al posto dei tubetti, la nota azienda Heinz ha dichiarato di aver aumentato la produzione, precisando: “La domanda è diventata più grande dell’offerta”. In attesa delle forniture, gestori e proprietari di ristoranti, hanno intanto usato come palliativo delle “versioni generiche” di ketchup. Si cercano altre strade temporanee, come far rifornimento nei supermercati o negozi. Una soluzione che non può però durare a lungo, secondo l’opinione di molti.

I ristoratori si lamentano

A farne le spese, come già precisato, titolari di ristoranti, come nel caso del proprietario del ristorante Blake Street Tavern di Denver (Colorado). L’imprenditore ha lamentato, tramite alcune dichiarazioni riportate da Tio.ch: “Come possiamo servire le nostre patatine fritte senza il ketchup Heinz?”. A causa della problematica situazione, come informa il Wall Street Journal, da gennaio 2020 si è visto un aumento dei prezzi delle bustine di ketchup del 13%. Da precisare come non sia la prima volta che un prodotto inizi a scarseggiare a causa dell’improvviso aumento di domanda: tra le carenze del passato sono da citare quelle di carta igienica, lattine di alluminio e salame piccante.