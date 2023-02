Carlo Bonomi non vede recessione: "Siamo moderatamente ottimisti"

L’Italia è in un periodo di crisi ma è una crisi che non ha le connotazioni che vengono descritte in queste settimane, perciò Carlo Bonomi non vede recessione e dice: “Siamo moderatamente ottimisti”.

Il numero uno di Confindustria spiega che malgrado gli annunci non ci sono i numeri. Pochi mesi fa era stato lo stesso Bonomi ad avere una posizione fortemente critica sulla legge di Bilancio ma adesso pare essersi ricreduto.

Carlo Bonomi non vede recessione

Carlo Bonomi ha spiegato la sua analisi intervenendo all’Assiom Forex ed il sunto è che i criteri di individuazione ed enunciazione dello stato di inflazione lui non li ravvisa dall’alto di una posizione analitica di certo privilegiata ed attendibile.

Ha detto comunque Bonomi: “Io non vedo recessione, la stiamo annunciando ma non ci sono i numeri e non la vedo“.

L’ottimismo di Viale dell’Astronomia

Insomma, il numero uno di Viale dell’Astronomia Carlo Bonomi non si lascia contagiare da un certo pessimismo “pubblicistico” e spiega: “Siamo moderatamente positivi come industria italiana”. Poi ha aggiunto: “Non credo che un tasso di sconto della Bce al 3% sia un problema se un’azienda è sana e ha i suoi margini”.

E in chiosa il presidente di Confindustria ha anche sottolineato come l’istituto centrale “sulla comunicazione potrebbe migliorare”.