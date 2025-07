Carlotta Cocina, nuovo volto di Too Hot To Handle: ecco dove l'abbiamo già v...

Carlotta Cocina, 28 anni, influencer e splendida protagonista di Too Hot To Handle Italia, nota per il passato a La Pupa e il Secchione e la vita a Dubai.

Carlotta Cocina torna in tv con Too Hot To Handle Italia 2025. Una bellissima ragazza romana di 28 anni, influencer con oltre 300mila follower, che non ha paura di mettersi in gioco. Da ex pupa squalificata a La Pupa e il Secchione, oggi vive a Dubai e cerca di conquistare un montepremi da 100mila euro, ma con una regola ben chiara: niente sesso.

Un percorso tutto da seguire.

Carlotta Cocina: da La Pupa e il Secchione a Too Hot To Handle

Nel 2020 Carlotta Cocina aveva già fatto parlare di sé. Partecipò a La Pupa e il Secchione, dove si presentò come un’amante del lusso e della moda. Ma quella avventura non finì bene: fu squalificata dopo una lite con un altro concorrente, Giovanni Tobia De Benedetti. Un episodio che racconta molto del suo carattere, diretto e senza filtri.

Oggi, a 28 anni, Carlotta ha cambiato scenario: da Roma a Dubai, da architettura e interior design a influencer. La sua vita è un mix di glamour e ambizioni. Su Instagram — dove si fa chiamare situation — condivide la sua quotidianità con più di 300mila follower. Ha idee chiare su cosa vuole da un uomo: «Deve essere un imprenditore, un uomo in carriera, alto, forte, un doppio alfa. E generoso sotto tutti i punti di vista». Nessuna intenzione di fidanzarsi, forse… quattro, scherza lei.

Too Hot To Handle e l’affetto inaspettato: la vicinanza con Alessandro

Il reality di Netflix ha regalato alla splendida Carlotta Cocina nuove emozioni, quelle che non cercava ma che forse aveva bisogno di trovare. Tra i 10 single nella villa da sogno a Santo Domingo, c’è Alessandro Varsi, 22 anni. Con lui è nata una complicità che l’ha spinta a chiamarlo «mio marito».

«Sono entrata qui solo per divertirmi, non pensavo di trovare una relazione o emozioni così forti», ha ammesso. Parole sincere che raccontano un lato più fragile della concorrente, spesso nascosto dietro l’immagine forte e decisa. «Se potessi tornare indietro, risceglierei te altre cento volte», ha detto ad Alessandro, lasciando intravedere un sentimento che sembra andare oltre le regole del gioco.