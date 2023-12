Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi: "Ci siamo separati e non lo sapevamo?"

Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi hanno rotto il silenzio in merito alla loro vita privata e alla loro presunta crisi.

Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi: la crisi

Nelle scorse ore in rete si è sparsa la voce che Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi stessero vivendo una difficile crisi e nelle scorse i due diretti interessati hanno deciso personalmente di rompere il silenzio e fare chiarezza in merito alla questione.

“Carmen devo darti una notizia importantissima, solo noi non la sappiamo, tu pensa che pure alla radio l’hanno detto stamattina, addirittura i social. La nostra è una famiglia strana, che tutti lo sanno e noi non lo sapevamo. Anche oggi ci siamo separati e non ci hanno detto niente”, ha fatto sapere con ironia Enzo Paolo Turchi rivolgendosi a sua moglie, che ha replicato:

“No! Un’altra volta? Ma non è possibile. Ci sono le feste, Natale, ci separiamo dopo le Feste, intanto facciamo gli auguri a tutti”. La notizia ha iniziato a circolare dopo che la stessa Carmen Russo aveva confessato in una sua intervista tv: “Esistono tanti periodi complicati, il nostro è un amore fatto di chiarimenti e confronti. Questo però non fa finire una storia d’amore, la rafforza, semmai”.