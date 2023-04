Carne sintetica, Lollbrigida chiarisce: "Divieto di produzione, commercializzazione e importazione"

Il benessere degli animali è un tema sul quale il ministero si sta occupando da tempo. Lo ha dichiarato il ministro della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida nel corso del Question Time.

Il ministro ha toccato diversi temi, tra cui quello dibattuto della commercializzazione e importazione del cibo sintetico, ad oggi vietata: “Mi auguro davvero che non ci sia più strumentalizzazione sul tema che è ormai chiuso”, è quanto ha auspicato il deputato di Fratelli d’Italia, Marco Cerreto.

Carne sintetica, Lollobrigida: “Benessere animale nel rispetto della sostenibilità alimentare”

Francesco Lollobrigida ha osservato: “Il benessere animale è un tema su cui il ministero dell’Agricoltura è impegnato da tempo, ponendovi un’attenzione particolare per le sue conseguenze sulle produzioni del settore zootecnico”, quindi ha precisato che la legislazione europea ha mostrato dei limiti in quanto non avrebbe “pienamente risposto agli scopi prefissati”.

Infine il ministro ha presentato il nuovo fondo di mutualizzazione nazionale degli eventi catastrofali che andrà a sostenere il comparto agricolo in caso di eventi atmosferici avversi: “Il nuovo sistema di gestione del rischio prevede un primo livello di base, il Fondo Agricat, che tutela oltre 700mila aziende agricole su tutto il territorio nazionale, a cui si aggiunge il secondo livello di copertura assicurativa e mutualistica facoltativa.”

Vi è poi un terzo livello su base regionale: “Prevede interventi di prevenzione e difesa attiva, consulenza attiva e innovazione nella gestione del rischio. Il fondo nazionale coprirà il primo livello, come strumento di resilienza delle imprese agricole. Non tutti gli agricoltori hanno propensione agli strumenti di rischio e il ministero sta procedendo ad una campagna di sensibilizzazione”.

Cerreto (FDI) su cibo sintetica: “Mi auguro non ci sia più strumentalizzazione su questo tema”.

Nel frattempo il capogruppo della commissione agricoltura, Marco Cerreto, dopo aver chiesto chiarimenti all’esecutivo in merito al cibo sintetico ha puntualizzato: “L’Italia vieta la produzione, la commercializzazione e l’ importazione di cibo sintetico. Il divieto assoluto tende a tutelare la salute umana e salvaguarda tutto il comparto agroalimentare che fa della qualità il proprio punto di forza”.