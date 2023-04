Caro benzina, calo importante per i prezzi del carburante

Ottime notizie per i consumatori. Dopo un inizio dell’anno molto difficile, per il prezzo del carburante è stato riscontrato un importante calo. Più nello specifico – si legge da Adnkronos – per ciò che riguarda la media nazionale della benzina, il prezzo ha toccato quota 1,88 euro al litro, mentre il gasolio è sceso sotto il muro di 1,75 euro. Nelle prossime settimane verrà intanto pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo decreto ministeriale relativo alla stretta sulla speculazione dei prezzi da parte dei “gestori furbetti”.

Prezzo benzina in calo: i dati dell’osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo Economico

Stando a quanto emerge dai dati resi noti dall’osservatorio dei prezzi del MISE e rielaborati dalla Staffetta Quotidiana, il prezzo della benzina al “self service” ha toccato quota 1,876 euro al litro, mentre per ciò che riguarda il gasolio la media è 1,743 euro. Il prezzo del carburante “servito” sale invece lievemente: si passa da una media di 2,011 euro al litro per la benzina per arrivare a 1,882 per il Diesel.

Come cambiano i prezzi secondo la rilevazione di Staffetta Quotidiana

Entrando più nel dettaglio, secondo la rilevazione di Staffetta Quotidiana, nella giornata di sabato 22 aprile, Eni ha diminuito di -1 centesimo al litro i prezzi consigliati sia di benzina che di gasolio. Ciò è accaduto in maniera analoga anche per IP e Tamoil che tuttavia hanno abbassato di 2 cent. al litro i prezzi della benzina e -1 cent. per quanto riguarda il gasolio.