Caro carburanti, torna a crescere il prezzo della benzina

Nuovi intervento sui carburanti: Eni fa salire il prezzo di 1 centesimo al litro, mentre restiamo in attesa delle risposte da parte dei benzinai. Siamo di fronte ad un nuovo caro carburanti e i suoi effetti si vedranno presto soprattutto sulla benzina.

Carburanti, torna a salire il prezzo della benzina

Mentre Eni ha fatto salire il prezzo del carburane di un centesimo, nella giornata di ieri, giovedì 13 Aprile, le quotazioni internazionali dei prodotti petroliferi cambiano nuovamente rotta e si riassestano leggermente in discesa.

Gli aggiornamenti sul prezzo dei carburanti in Italia

Quotidiano Energia ha fatto un’analisi partendo dai dati comunicati dai gestori all’Osserva prezzi del Mimit. Osservando ai prezzi che circolavano ieri mattina, il costo della benzina in modalità self è 1,888 euro/litro (contro i 1,887 nella rilevazione precedente). La maggioranza dei marchi rimangono compresi tra 1,886 e 1,893 euro/litro, i no logo sono a 1,886. Stabilità, invece, sul gasolio. Il prezzo medio praticato del diesel self resta fermo a 1,773 euro al litro, con prezzi medi compresi tra 1,758 e 1,788 euro/litro e i no logo a 1,766. Le cose, ovviamente, cambiano se guardiamo al servito. La benzina, in questo caso si attesta a 2,024 euro/litro, mentre il diesel a 1.915 euro al litro.