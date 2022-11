Al via l’intesa tra Acea Energia e SACE per facilitare le richieste di rateizzazione delle bollette di energia elettrica e gas.

Caro bollette: Acea Energia e Sace a supporto delle PMI italiane

Acea Energia e SACE hanno siglato un accordo per facilitare le richieste di rateizzazione delle bollette di energia elettrica e gas. Lo scopo di questa intesa è quella di creare delle condizioni favorevoli per i clienti di Acea Energia, società del Gruppo Acea che si occupa della vendita di energia elettrica e gas, per negoziare la dilazione del pagamento delle bollette tramite “Cauzione Energia PMI“, una soluzione digitale ideata da SACE BT, società del Gruppo SACE specializzata nell’assicurazione dei crediti commerciali a breve termine, nelle cauzioni e nella protezione dei rischi della costruzione, per sostenere le PMI italiane che sono state colpite dal forte aumento dei costi energetici.

Un sostegno per le PMI italiane

Questo strumento, ideato per agevolare la concessione dei piani di rateizzazione per gli importi relativi ai consumi di energia elettrica e gas da maggio a dicembre 2022, permette alle aziende di offrire una garanzia di pagamento, sotto forma di cauzione, rilasciata dopo la valutazione del merito del credito, di importo pari alle fatture dilazionate. In questo modo, dopo aver negoziato la struttura del piano di rateizzazione di una o più fatture con il fornitore, le PMI potranno richiedere la cauzione sul sito SACE, dove troveranno un simulatore che, in base ai dati di bilancio 2021, restituisce una prima indicazione sull’accoglibilità della richiesta e sul costo della cauzione.

Sarà SACE BT ad analizzare la richiesa e se l’esito dovesse essere positivo, emetterà in formato digitale la garanzia da presentare al proprio fornitore di energia.