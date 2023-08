Il tema del caro carburanti è uno dei più scottanti in questa rovente estate italiana. Il prezzo di benzina e diesel ha raggiunto vette record, soprattutto in autostrada, e tante persone si chiedono perché non possa essere fatto un nuovo taglio alle accise come avvenne ai tempi del governo Draghi.

Caro carburanti, i dati sul prezzo della benzina della Commissione Europea smentiscono Urso

Il ministro Adolfo Urso ha rilasciato alcune interessanti dichiarazioni in merito al caro carburanti nella sua ultima intervista per il quotidiano ‘Repubblica’. Tra le altre cose, Urso, ha specificato che il governo Meloni preferisce ora destinare i fondi per un possibile taglio alle accise alle famiglie coi redditi più bassi. Inoltre, il ministro ha parlato del costo di benzina e diesel al netto delle accise nel nostro Paese, definendolo il più basso d’Europa. Secondo i dati ufficiali riportati dalla Commissione Europea, però, non è davvero così. Secondo quanto riportato anche da ‘Pagella Politica‘, l’Italia si classificherebbe, invece, al 14esimo posto in Europa per il prezzo di benzina senza tasse e accise, e al nono posto per i prezzi (alle stesse condizioni) riguardanti il gasolio.

⛽️ Oggi il ministro Adolfo Urso dice a Repubblica che «senza tasse e accise» il costo di benzina e diesel in Italia «è il più basso d’Europa». ❌ I dati della Commissione Ue dicono che non è vero: • 13 Paesi hanno la benzina meno cara;

• 8 Paesi hanno il gasolio meno caro. pic.twitter.com/QHLvCR2QFY — Pagella Politica (@PagellaPolitica) August 18, 2023

Gli ultimi aggiornamenti sui prezzi in autostrada

Nel frattempo, gli ultimi aggiornamenti sui prezzi fotografano una situazione sempre pi preoccupante. Secondo quanto riporta il ‘Mimit’, infatti, il prezzo della benzina self in autostrada ha raggiunto dopo Ferragosto la cifra di 2,019 euro al litro. Sale contestualmente anche il gasolio self che ora si attesta ad un prezzo medio di 1,928 contro l’1,921 di dieci giorni fa. Le differenze tra regioni esistono, con la Puglia che si conferma ancora la più cara e le Marche la pù virtuosa.