Caro carburanti, prezzi alle stelle: mai così alti dal 2014, +400 euro in un anno

Ulteriore caro carburanti: aumentano i prezzi di tutte le risorse energetiche con conseguenze disastrose. Prezzi così non si vedevano dal 2014.

Ennesimo aumento al prezzo dei carburanti: non si toccavano queste cifre dal 2014. L’appello dell’Unione Nazionale dei Consumatori: “Il Governo deve intervenire”.

Ennesimo colpo al portafogli degli italiani: secondo quanto emerso dai dati rilevati dal ministero della Transizione Ecologica, infatti, nell’ultima settimana si sarebbe registrato un ulteriore aumento al prezzo dei carburanti in tutta Italia.

A queste cifre si uniscono le considerazione tratte dell’Unione Nazionale consumatori, che sottolinea di come il prezzo del gasolio sia ai massimi storici dal 2014.

Proprio il presidente dell’Unione consumatori, Massimiliano Dona, ha voluto sottolineare i catastrofici esiti che conseguiranno a questo incremento di prezzi: gli aumenti infatti riguardo un po’ tutte le risorse energetiche – luce, gas, carburanti – e gli effetti non si limitano alle tasche delle famiglie e ai costi delle imprese, ma hanno un effetto indiretto sul costo finale di tutti i prodotti, dal latte al pane, con conseguenze gravi per l’inflazione e la ripresa economica.

L’appello del presidente Dona al governo è stato chiaro: «Il Governo deve intervenire prima del varo della manovra, riducendo le accise dei carburanti, dell’elettricità e del gas».

Per conludere, il presidente dell’Unc ha preso i dati alla mano e li ha analizzati, evidenziando le impennate di prezzo che hanno subito i carburanti in questo 2021:

«In un anno, dalla rilevazione del 26 ottobre 2020, quando la benzina era pari a 1.388 euro al litro e il gasolio a 1.259 euro al litro, un pieno da 50 litri costa 17 euro e 91 cent in più per la benzina e 17 euro e 47 cent in più per il gasolio, con un’impennata, rispettivamente, del 25,8% e del 27,8%. Un balzo che equivale, su base annua, a una stangata pari a 430 euro all’anno per la benzina e a 419 euro per il gasolio».