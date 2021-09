Accise e caro carburanti, quanto costerebbe la benzina senza tasse?

In Italia nuovo caro per i carburanti: siamo tra quelli che spendono di più in Europa. Quanto costerebbero senza accise?

L’Italia – a livello europeo – è tra i paesi in cui il costo del carburante ha raggiunto livelli elevatissimi. Ma quanto costerebbe se sparissero le accise su benzina e gasolio?

Accise e caro carburanti: il costo del petrolio

Escludendo le tassazioni, il costo del carburante deriva naturalmente dal prezzo del petrolio greggio, che è a sua volta soggetto a variazioni che dipendono da fattori geo-politici, sopratutto per quanto riguarda i Paesi produttori.

Secondo gli ultimi dati forniti dalla Commissione Europea, a livello di costo, la nostra penisola occupa la terza posizione in classifica per il prezzo del gasolio, mentre “scende” in quinta posizione per quello della benzina.

Accise e caro carburanti: i prezzi di benzina e gasolio

Siamo – senza ombra di dubbio – tra i Paesi che spendono di più in d’Europa per il carburante. Con una media odierna di 1,444 euro al litro, l’Italia è al terzo posto in Europa per il prezzo del gasolio. Non va meglio per la benzina, dove il nostro paese con un prezzo alla pompa di 1,577 euro/litro occupa il quinto posto.

La situazione però si ribalterebbe nettamente se si considerassero i prezzi dei carburanti al netto delle tasse: qui l’Italia è agli ultimi posti della classifica europea, al 20° posto per il gasolio, e al 18° per la benzina.

Accise e caro carburanti: il costo senza tasse

A quanto ammonterebbe il prezzo di benzina e gasolio senza accise? Bisogna considerare che il 27% del costo della benzina è determinato dal prezzo all’ingrosso del petrolio, mentre per il gasolio la percentuale sale al 32%.

Il margine lordo (i ricavi ndr) delle filiere ammonta circa al 8-9%, il che vuol dire che il restante 65% per la benzina e 60% per il gasolio del prezzo sono derivanti dalle tasse e dall’IVA.

In Italia, senza le accise, il costo della benzina si aggirerebbe intorno ai 54 cent/l, mentre il diesel costerebbe poco più di 60 cent/l.