Carolina Marconi dopo l’ultima chemio: “Tornare alla vita non è facile”

Carolina Marconi dopo la chemio

Ora che ha terminato le sedute di chemioterapia Carolina Marconi sta riacquistando forze e cercando di condurre una vita il più possibile normale.

Tra alcuni giorni la showgirl si farà togliere il pic port al suo braccio e si sottoporrà a un’altra mammografia per verificare quale sia lo stato del suo tumore (per cui era stata operata negli scorsi mesi). Sui social intanto Carolina Marconi ha voluto raccontare ai fan la sua vita di tutti i giorni accanto ai familiari e al fidanzato Alessandro Tulli, che le è rimasto accanto ogni giorno durante la sua battaglia.

“Sono 18 giorni dopo la mia ultima chemio, sono giorni di recupero, tornare alla vita normale non è facile”, ha confessato la showgirl ai suoi fan sui social, e ancora: “Sembra di vedere tutti che vanno a 100 all’ora a differenza mia…ho riniziato a lavorare anche un po’ autonoma, ho cercato anche di fare un p’ di sport, ma capisco che il corpo ha bisogno di tempo per riprendere completamente tutte l sue forze.

Dentro, sono piena di energia e voglia di fare”.

Carolina Marconi: il desiderio di un figlio

L’ex personaggio tv ha svelato di aver scoperto di avere un tumore mentre si sottoponeva ad alcuni controlli finalizzati a cercare una gravidanza. Carolina Marconi non ha infatti fatto segreto di voler avere al più presto un figlio insieme al suo compagno, Alessandro Tulli, con cui fa coppia fissa da ormai moltissimi anni.

Dopo le sedute di chemioterapia la showgirl ha dichiarato che farà di tutto per avere un bambino, affidandosi nel caso anche alle adozioni.

“Io diventerò mamma perché me lo merito. Sarò madre in ogni modo perché anche se non riuscissi a rimanere incinta, deciderò di adottarlo”, ha dichiarato.

Carolina Marconi: il cancro

Per la showgirl scoprire di avere il cancro è stato un duro colpo e lei stessa ha raccontato di essere rimasta sotto shock quando i medici le hanno rivelato che fosse malata:

“Il mondo mi è crollato addosso. Quando passi un momento come questo non sai di avere quella forza e me ne stupisco anche io. Mi scrivono tutte le donne che hanno avuto un tumore, mi tranquillizzano, mi danno coraggio. Così, ho deciso di usare la pagina instagram personale come un diario per interagire e rispondere a chi mi scrive, a chi mi chiede consigli. Io sono felice di farlo perché grazie a tutte queste donne trovo anche io la forza”, ha ammesso.