Il dramma di Carolina Marconi: “Anche se ho il cancro farò di tutto per diventare madre”

Carolina Marconi sta combattendo la battaglia più difficile e ha confessato che, nonostante il tumore, vorrebbe diventare madre.

Lo scorso aprile Carolina Marconi ha scoperto di avere un cancro al seno e oggi, con grande coraggio, sta combattendo la sua battaglia contro il cancro.

Carolina Marconi: il tumore

Durante un controllo di routine Carolina Marconi ha scoperto di avere un cancro al seno e, dopo un intervento d’urgenza, ha dovuto sottoporsi alla chemioterapia.

L’ex concorrente del Grande Fratello ha parlato della sua battaglia a Storie Italiane e ha confessato che, nonostante la malattia, sarebbe ancora forte in lei il desiderio di avere un figlio con il suo compagno (l’ex calciatore Alessandro Tulli). “Nonostante la malattia io non rinuncio alla speranza di diventare madre. Io diventerò mamma perché me lo merito. Sarò madre in ogni modo perché anche se non riuscissi a rimanere incinta, deciderò di adottarlo”, ha dichiarato Carolina Marconi, che ha scoperto casualmente di avere un tumore proprio mentre si sottoponeva a dei controlli di routine per cercare una gravidanza.

Carolina Marconi: gli hater

Nonostante l’ex volto tv stia combattendo questa difficile battaglia, sui social non mancano hater e detrattori che non perdono occasione per darle addosso. Carolina Marconi ha affermato di voler continuare a sensibilizzare la sua platea social sul tema della prevenzione e ha affermato che, a darle coraggio, sarebbero le tante donne che, come lei, soffrono di un tumore: “Devo dire che ci sono dei cretini che si permettono di scrivere delle stupidaggini a una donna che sta affrontando con grande coraggio la malattia, ecco proprio voi non siete altro che cretini”, ha dichiarato Carolina Marconi, e ancora: “Io sto bene ma voglio ricordare l’importanza dei controlli soprattutto ora che a ottobre è il mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno”.

Carolina Marconi: la vita privata

Durante questi mesi particolarmente difficili Carolina Marconi ha potuto contare sul costante supporto della sua famiglia e del suo compagno, Alessandro Tulli. I due stanno insieme da oltre 10 anni e più volte Carolina Marconi ha ringraziato la sua dolce metà per averle dimostrato la sua vicinanza durante la chemioterapia. Oggi, nonostante la difficile battaglia contro cui sta combattendo, Carolina Marconi sta cercando di agire con coraggio e posività.

“Tutte le donne che mi scrivono e hanno avuto un tumore mi hanno tranquillizzato e mi hanno dato coraggio. Io ho deciso di usare la mia pagina Instagram come un diario in cui interagisco e rispondo a chi mi scrive, anche a chi mi chiede un consiglio, sono felice di farlo, perché è grazie a tutte queste donne che trovo la forza”, ha dichiarato.