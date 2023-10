Carolina Marconi, la confessione: "Prima di ammalarmi avevo delle protesi al seno"

Carolina Marconi è tornata a parlare dell’importanza della prevenzione attraverso i social e ha confessato che forse le sue protesi al seno avrebbero influito con il suo tumore.

Carolina Marconi: le protesi al seno

Carolina Marconi ha combattuto una difficile battaglia contro il cancro al seno e, nelle scorse ore, è intervenuta via social per esortare i suoi fan a fare prevenzione. “Prima di ammalarmi avevo delle protesi al seno, e forse hanno influito anche quelle, cercherò di capire meglio. In ogni caso il mio tumore, che era molto aggressivo ma anche molto piccolo, non si è visto bene subito da mammografia ed eco. C’è voluta una risonanza perché venisse diagnosticato. Per questo dico: ‘Ragazze, se avete delle protesi al seno, siate ancora più attente. E se c’è qualcosa, non accontentatevi del primo parere’”.

L’ex volto del GF Vip ha svelato che, a causa della malattia, avrebbe dovuto rinunciare almeno per il momento al proposito di avere un figlio suo. Lei e il fidanzato Alessandro Tulli desiderano ardentemente diventare genitori e per questo Carolina ha affermato che cercherà di fare di tutto per realizzare prima o poi il suo sogno. L’ex gieffina ha scoperto di avere un cancro proprio mentre si sottoponeva ai dovuti controlli per cercare di avere una gravidanza.