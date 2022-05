Carolina Marconi dopo il tumore: “La mia vita non è più la stessa”

Carolina Marconi ha confessato ai suoi fan il suo sconforto dopo la battaglia contro il tumore.

Carolina Marconi si è confessata a cuore aperto con i fan sui social, svelando alcuni retroscena tristi e demoralizzanti degli ultimi mesi da lei trascorsi a seguito della sua battaglia contro la malattia.

Carolina Marconi: il tumore

Carolina Marconi sta combattendo la sua battaglia più difficile: quella contro il cancro.

Nonostante abbia lottato con coraggio e positività, la showgirl non ha nascosto ai fan di aver vissuto anche alcuni gravi momenti di sconforto. L’ex gieffina ha infatti ammesso di essersi resa conto che la sua vita non sarà più la stessa dopo quanto le è accaduto e, a demoralizzarla ancor di più, vi sarebbe il desiderio di un figlio che, al momento, non potrà cercare di avere per via del suo percorso di cure.

La Marconi ha scoperto di avere un tumore al seno quando si è sottoposta ad alcune analisi di routine fatte proprio per cercare una gravidanza.

“Ciao ragazzi come state? Io bene, ho ripreso la mia vita… ma ho capito che purtroppo nn sarà più quella di prima… a volte le cure ormonali ti portano ad avere sbalzi d’umore incredibili..sembra avere il ciclo tutto l’anno… per nn parlare poi delle vampate…

ti svegli la notte in un bagno di sudore.. e’ da molto tempo che nn dormo 3 ore di fila , cerco di far finta di nulla ,prendo la macchina e faccio i miei giri x lavoro …prima ero molto attiva e riuscivo a fare molte cose ..cerco di nn abbattermi ed essere quella di una volta ma mi sento soffocare ..mentre guido all’improvviso ho paura, ho attacchi di panico sento “che potrebbe venirmi un “coccolone” da un momento all’altro ..mi fermo parcheggio, respiro e metto un po’ di maluma (e mi ripeto nn morirai ora Carolina hai tante cose da fare e se dovessi morire ti aspetterà comunque papà così non sarai sola )beh ..penserete che sono matta ma poi mi calmo e mi passa”, ha scritto nel suo sfogo via social.

Carolina Marconi ha terminato i cicli di chemioterapia e ha potuto sempre contare sul sostegno e l’incoraggiamento del fidanzato, Alessandro Tulli, che è sempre rimasto al suo fianco.